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Политика ,  
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В России началось тестирование системы онлайн-голосования

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В России началось общероссийское тестирование системы дистанционного электронного голосования на выборах 2021 года. Постановление об общероссийской тренировке в феврале подписала глава ЦИК Элла Памфилова.

Согласно документу, подготовительный этап тренировки пройдет с 17 марта по 2 апреля. «Основной этап — с 6 апреля по 18 мая, в том числе прием заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании — с 21 апреля по 7 мая, проведение дистанционного электронного голосования — с 08:00 12 мая до 20:00 14 мая, заключительный этап — с 19 по 21 мая», — говорится в документе.

Ранее на заседании ЦИК член комиссии Антон Лопатин сообщал, что общероссийская тренировка «представляет собой полноценную имитацию проведения этапов избирательных кампаний с использованием всех задач и подсистем текущей версии ГАС «Выборы» в тренировочном режиме».

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

В феврале Памфилова сообщила, что дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму в сентябре пройдет в шести субъектах России, включая Москву. Остальные пять регионов глава ЦИК не называла. По ее словам, жители столицы будут голосовать на отдельной платформе, а остальных субъектов — на федеральной, которую разрабатывает Центризбирком совместно с Ростелекомом и Минцифры.

Впервые дистанционное голосование было внедрено во время голосования о поправках к Конституции, которое проходило с 25 июня до 1 июля 2020 года. Проголосовать удаленно могли жители Москвы и Нижегородской области. В сентябре формат онлайн-голосования испытали на довыборах в Госдуму в Курской и Ярославской областях. Позднее Памфилова заявила, что к 2024 году электронное голосование на выборах могут внедрить по всей стране.

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