Политика , 24 сен, 14:49
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Путин оценил трехдневное голосование на выборах в сентябре
Трехдневное голосование на региональных выборах позволило учесть мнение тех, кто ранее не всегда добирался до избирательного участка. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с вновь избранными руководителями регионов. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24»
«Трехдневный срок голосования позволил учесть мнение тех, кто в силу самых разных причин ранее не всегда добирался до избирательного участка», — заявил президент.
Путин также отметил, что для безопасности в связи с пандемией коронавируса в ходе голосования были соблюдены все необходимые меры предосторожности.
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