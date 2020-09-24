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Путин оценил трехдневное голосование на выборах в сентябре

Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Трехдневное голосование на региональных выборах позволило учесть мнение тех, кто ранее не всегда добирался до избирательного участка. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с вновь избранными руководителями регионов. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24»

«Трехдневный срок голосования позволил учесть мнение тех, кто в силу самых разных причин ранее не всегда добирался до избирательного участка», — заявил президент.

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Путин также отметил, что для безопасности в связи с пандемией коронавируса в ходе голосования были соблюдены все необходимые меры предосторожности.

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