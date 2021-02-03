Памфилова оценила шансы многодневного голосования на выборах в Думу

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 75,91 (+0,4) Инвестиции, 02 фев, 13:52
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,63 (+0,08) Инвестиции, 02 фев, 13:52
Протесты и задержания после решения суда по Навальному. Видео Политика, 12:55 ЦИК передал мандат депутата Госдумы замглавы департамента мэрии Москвы Политика, 12:52 Количество запросов о покупке криптовалюты в Google обновило рекорд Крипто, 12:50 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 февраля Общество, 12:45 Шесть способов привлечь внимание к новому продукту в b2b Pro, 12:45 Как отправиться на лечение в Швейцарию. Схема действий Партнерский материал, 12:44 Главным редактором Vogue Russia назначили Ксению Соловьеву Общество, 12:39 Alibaba вернется на рынок с бондами на $5 млрд после отмены IPO Ant Group Инвестиции, 12:39 В Москве будут продавать рецептурные лекарства по QR-коду Общество, 12:38 Риелторы сообщили о сокращении предложения многокомнатного жилья в Москве Недвижимость, 12:34 Актрису Тарасову задержали за участие в митинге Политика, 12:30 Как платить налоги с зарубежных семейных активов в 2021 году Партнерский материал, 12:30 Врачи оценили вероятность потери зрения из-за коронавируса Общество, 12:29 Медведев вывел сборную России в полуфинал ATP Cup Спорт, 12:27
Выборы в Госдуму ,  
0 

Памфилова оценила шансы многодневного голосования на выборах в Думу

С учетом пандемии коронавируса такое развитие событий на Едином дне голосования весьма вероятно, заявила председатель ЦИК. По ее словам, в шести субъектах, включая Москву, у избирателей будет возможность проголосовать онлайн
Элла Памфилова
Элла Памфилова (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Выборы, которые намечены на сентябрь этого года, с высокой долей вероятности могут пройти в течение трех дней. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Очень велика вероятность того, что голосование в сентябре будет проходить в течение трех дней. В любом случае мы должны быть к этому готовы», — сказала глава ЦИК (цитата по ТАСС).

Такая вероятность, по словам Памфиловой, высока с учетом того, как развивается ситуация с коронавирусом. Сейчас наблюдается улучшение показателей по COVID-19, однако никто не отменял мер санитарной безопасности: «Я думаю, что это еще не скоро, когда мы откажемся от масок и прочего», — добавила она.

Кремль назвал «оптимальный» результат «Единой России» на выборах в Думу
Политика
Сергей Кириенко

Глава ЦИК также сообщила, что дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре пройдет в шести российских субъектах, включая Москву. Какие регионы помимо столицы примут участие в онлайн-голосовании, Памфилова не уточнила. Но вместе с тем сказала, что в Москве оно будет проводиться на отдельной платформе, а остальные регионы будут голосовать дистанционно на федеральной платформе, которую ЦИК готовит совместно с «Ростелекомом» и Минцифры.

Единый день голосования, как ожидается, пройдет 19 сентября. Предыдущие четыре года он проводился во второе воскресенье сентября, однако в 2021 году назначен на третье воскресенье из-за выборов депутатов Государственной думы. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В частности, в 11 субъектах выберут новых глав. Путем прямых выборов будут избраны руководители Хабаровского края, Белгородской области и Республики Мордовия (во всех трех регионах выборы станут досрочными), а также Тульской, Тверской и Ульяновской областей, Чечни и Тувы. В трех регионах (Дагестан, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия) назначение глав субъектов пройдет путем голосования в местных парламентах.

Автор
Михаил Юшков
Элла Памфилова ЦИК голосование
Материалы по теме
В ЦИК оценили возможность объединенной партии принять участие в выборах
Политика
Галкин исключил участие Пугачевой в выборах в Госдуму
Политика
ЦИК допустила внедрение онлайн-голосования в масштабах страны к 2024 году
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter