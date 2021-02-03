Памфилова оценила шансы многодневного голосования на выборах в Думу

С учетом пандемии коронавируса такое развитие событий на Едином дне голосования весьма вероятно, заявила председатель ЦИК. По ее словам, в шести субъектах, включая Москву, у избирателей будет возможность проголосовать онлайн

Элла Памфилова (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Выборы, которые намечены на сентябрь этого года, с высокой долей вероятности могут пройти в течение трех дней. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Очень велика вероятность того, что голосование в сентябре будет проходить в течение трех дней. В любом случае мы должны быть к этому готовы», — сказала глава ЦИК (цитата по ТАСС).

Такая вероятность, по словам Памфиловой, высока с учетом того, как развивается ситуация с коронавирусом. Сейчас наблюдается улучшение показателей по COVID-19, однако никто не отменял мер санитарной безопасности: «Я думаю, что это еще не скоро, когда мы откажемся от масок и прочего», — добавила она.

Глава ЦИК также сообщила, что дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре пройдет в шести российских субъектах, включая Москву. Какие регионы помимо столицы примут участие в онлайн-голосовании, Памфилова не уточнила. Но вместе с тем сказала, что в Москве оно будет проводиться на отдельной платформе, а остальные регионы будут голосовать дистанционно на федеральной платформе, которую ЦИК готовит совместно с «Ростелекомом» и Минцифры.