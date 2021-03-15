Премьер Японии поставит прививку от COVID перед встречей с Байденом

Ёсихидэ Суга (Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press)

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сделает прививку от коронавируса перед визитом в США, сообщает со ссылкой на заявление правительства газета Yomiuri. Вакцинация запланирована на 16 марта в одной из больниц Токио. По данным газеты, ориентировочная дата саммита Японии и США — 9 апреля.

Для премьера будет приготовлена вакцина американо-германского консорциума компаний Phizer/BioNTech, сообщает со ссылкой на источник в правительстве Японии информационное агентство Kyodo. Вторую дозу Суга получит через три недели.

«После консультаций с американской стороной было решено, что все члены делегации, включая премьер-министра, будут вакцинированы дважды», — уточняет Yomiuri.

Ожидается, что в ходе своей поездки Суга встретится с президентом США Джо Байденом. Если визит состоится, основными темами переговоров между ними станут меры по укреплению японо-американского альянса, сотрудничество двух стран для реализации идеи «свободного и открытого» Индо-Тихоокеанского региона на фоне растущего экономического и военного влияния Китая, а также глобальные проблемы, включая пандемию коронавируса и изменение климата, указывает Kyodo.