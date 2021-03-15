Кремль ответил на заявление Лукашенко об отсутствии друзей у Белоруссии

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россия и Белоруссия — не друзья, а братья. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Белоруссии Александра Лукашенко об отсутствии друзей у его страны, передает «РИА Новости»

«Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России. Все-таки мы в одном Союзном государстве. <...> Здесь скорее мы не друзья, а братья», — сказал Песков.

13 марта в ходе общения с журналистами после проведения зимнего спортивного праздника «Минская лыжня — 2021» Лукашенко заявил, что у Белоруссии нет друзей. «Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет», — сказал президент.

В октябре прошлого года Европейский союз ввел санкции против Белоруссии. В ЕС причиной назвали фальсификацию выборов в стране и нарушение прав человека. В ноябре в санкционный список попал сам белорусский президент и его старший сын — Виктор Лукашенко. В конце февраля Евросоюз продлил на год санкции против страны.