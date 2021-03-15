РФПИ сообщил о соглашениях с компаниями ЕС о производстве «Спутника V»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев, его слова РБК передала пресс-служба фонда.

«РФПИ уже достиг соглашений с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии для запуска производства «Спутник V». В настоящее время ведутся переговоры еще с целым рядом производителей, чтобы увеличить объемы производства в ЕС», — отметил он.

По словам Дмитриева, это позволит после получения одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) начать поставки вакцины на европейский рынок.

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