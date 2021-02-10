Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 73,85 (-0,27) Инвестиции, 13:05
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 89,57 (+0,04) Инвестиции, 13:05
РФПИ опубликовал свидетельство о подаче «Спутника V» на регистрацию в ЕС Общество, 21:08 Песков сообщил о подготовке встречи Путина и Лукашенко Политика, 20:53 Зачем нужны качели в офисе РБК и СберМаркет, 20:50 В Генпрокуратуре предложили заочно наказывать организаторов протестов Политика, 20:31 МВД заявило об осознанном участии несовершеннолетних в акциях протеста Политика, 20:14 Федун отреагировал на планы реформировать ЛЧ словами «путь в никуда» Спорт, 20:01 МИД пообещал передать Западу данные о поддержке протестов из-за рубежа Общество, 19:53 Цены на платину выросли до шестилетнего максимума из-за опасений дефицита Инвестиции, 19:42 Глава МИД Германии предостерег от «разрушения мостов» с Россией Политика, 19:30 LVMH решил приостановить деятельность бренда Рианны Fenty Стиль, 19:24 Что происходит в новой соцсети Clubhouse и почему о ней говорят Стиль, 19:16 ВС назначил рассмотрение иска об отмене масочного режима на 1 апреля Общество, 19:16 Илон Маск сообщил о покупке Dogecoin для своего сына Крипто, 19:09 Российская биатлонистка извинилась за выступление в эстафете на ЧМ Спорт, 19:09
Пандемия коронавируса ,  
0 

РФПИ опубликовал свидетельство о подаче «Спутника V» на регистрацию в ЕС

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опубликовал скан регистрации заявки на авторизацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. Публикация в Twitter появилась в ответ на заявление Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), опубликованное на сайте этой организации.

«ЕМА не получило заявку для проведения процедуры постепенной экспертизы или выдачи регистрационного удостоверения на вакцину «Спутник V», разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, несмотря на утверждение противоположного», — заявили в агентстве.

РФПИ ответил публикацией скриншота с номером заявки и датой загрузки. «В ответ на заявление Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), что они не могут найти заявку «Спутник V» для ответа, мы прикрепляем выписку из этой заявки 1379253 от 29 января 2021 года», — говорится в посте.

Накануне в РФПИ сообщили, что получили официальное подтверждение от ЕМА, что заявка, поданная 29 января 2021 года, принята. «Скорость одобрения заявки определяется EMA», — уточнили в фонде. Ранее в EMA сообщили РБК, что агентство завершило консультирование разработчика «Спутника V» — Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи — и центр теперь может подать заявку на регистрацию российской вакцины в Евросоюзе.

Европейский регулятор сообщил о прогрессе в регистрации «Спутника V»
Общество
Фото:Marcos Brindicci / Getty Images

10 февраля РФПИ сообщил, что Бахрейн стал 24-й страной в мире, которая зарегистрировала вакцину «Спутник V». Вакцина была зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры, используемой в неотложных случаях. Это значит, что дополнительные испытания на территории страны не проводились. Эта вакцина уже получила одобрение в некоторых странах ближнего зарубежья — Белоруссии, Армении, Туркменистане, а также в ряде стран Латинской и Центральной Америки, в государствах Азии и Африки, в том числе в Тунисе, Ливане, Алжире и других.

Читайте на РБК Pro
Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Привет, Майами: куда и почему бегут стартапы из Кремниевой долины Джим Коллинз — РБК Pro: «Ненормальность — наша новая стабильность» Как в России ужесточили контроль за уходом от налогов

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

вакцина Евросоюз регистрация
Материалы по теме
Власти Чили договорились о поставке вакцины «Спутник V»
Общество
В Монголии зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V»
Общество
РФПИ уточнил статус заявки по вакцине «Спутник V» в ЕС
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter