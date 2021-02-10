РФПИ опубликовал свидетельство о подаче «Спутника V» на регистрацию в ЕС

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опубликовал скан регистрации заявки на авторизацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. Публикация в Twitter появилась в ответ на заявление Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), опубликованное на сайте этой организации.

«ЕМА не получило заявку для проведения процедуры постепенной экспертизы или выдачи регистрационного удостоверения на вакцину «Спутник V», разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, несмотря на утверждение противоположного», — заявили в агентстве.

РФПИ ответил публикацией скриншота с номером заявки и датой загрузки. «В ответ на заявление Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), что они не могут найти заявку «Спутник V» для ответа, мы прикрепляем выписку из этой заявки 1379253 от 29 января 2021 года», — говорится в посте.

Накануне в РФПИ сообщили, что получили официальное подтверждение от ЕМА, что заявка, поданная 29 января 2021 года, принята. «Скорость одобрения заявки определяется EMA», — уточнили в фонде. Ранее в EMA сообщили РБК, что агентство завершило консультирование разработчика «Спутника V» — Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи — и центр теперь может подать заявку на регистрацию российской вакцины в Евросоюзе.