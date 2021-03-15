В Красноярске главу компании объявили в розыск из-за отравления в школах

Фото: СК РФ

Директора красноярского предприятия ООО «Респект» Елену Безруких объявили в розыск из-за массового отравления школьников. Об этом сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«До настоящего времени местонахождение Безруких не установлено, в связи с чем она объявлена в розыск», — говорится в сообщении.

Следствие назвало цех «Респекта», который занимался переработкой и упаковкой овощей для столовых, а также складские помещения сельскохозяйственного производственного кооператива «Аленушка» источниками распространения возбудителя инфекции, которое привело к отравлению школьников.

Осмотр и исследования образцов показали нарушение правил хранения продукции на складах. Как выяснил СК, не было производственного контроля за санитарно-техническим состоянием помещений, а также лабораторных исследований и испытаний овощей. Председателю «Аленушки» суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.