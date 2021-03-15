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В Красноярске главу компании объявили в розыск из-за отравления в школах

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Директора красноярского предприятия ООО «Респект» Елену Безруких объявили в розыск из-за массового отравления школьников. Об этом сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«До настоящего времени местонахождение Безруких не установлено, в связи с чем она объявлена в розыск», — говорится в сообщении.

Следствие назвало цех «Респекта», который занимался переработкой и упаковкой овощей для столовых, а также складские помещения сельскохозяйственного производственного кооператива «Аленушка» источниками распространения возбудителя инфекции, которое привело к отравлению школьников.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Осмотр и исследования образцов показали нарушение правил хранения продукции на складах. Как выяснил СК, не было производственного контроля за санитарно-техническим состоянием помещений, а также лабораторных исследований и испытаний овощей. Председателю «Аленушки» суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В начале марта в двух районах Красноярска отравились 70 детей возрастом от семи до 14 лет, позднее их число превысило 100. Причиной отравления следователи называли овощные салаты в школьных столовых. Отравившимся поставили диагноз «псевдотуберкулез» — инфекционное заболевание, сопровождаемое интоксикацией, лихорадкой, а также поражением желудочно-кишечного тракта и кожи.

Из-за отравления мэр Красноярска уволил двух чиновников, которые курировали вопросы школьного питания, а Роспотребнадзор закрыл три предприятия, которые поставляли овощи.

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Следствие завело три уголовных дела: о производстве, хранении, перевозке либо сбыте продукции, не отвечающим требованиям безопасности и повлекшим причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 238 УК), о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК), а также о халатности (ч. 1 ст. 293 УК).

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