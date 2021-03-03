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В СК назвали источник отравления школьников в Красноярске

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Источником распространения иерсиниозной инфекции, из-за которой около 50 школьников в Красноярске были госпитализированы, стал цех фирмы, занимающейся переработкой и упаковкой овощей. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по краю.

«Установлено, что источником распространения возбудителя инфекции, возможно, является один из цехов фирмы, занимающейся первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых», — указал СК.

Следователи установили многочисленные нарушения правил хранения продуктов, отсутствие контроля за санитарно-техническим состоянием помещений, а также лабораторных исследований и испытаний изготавливаемой и реализуемой продукции. Это привело к возникновению инфекции.

В Красноярске уволили двух ответственных за питание в школах
Общество
Фото:eremin__krsk / Instagram

Всего заболевание обнаружили у 91 учащегося в возрасте от семи до 14 лет. Отравились учащиеся более 20 школ Красноярска, в которых услуги по организации питания оказывала одна и та же компания — ООО «Развитие». Школьникам поставили предварительный диагноз «псевдотуберкулез», который является одним из проявлений иерсиниозной инфекции.

На деятельность поставщика продуктов наложили временный запрет, компании и главному управлению образования администрации Красноярска прокуратура внесла представление.

После отравления завели уголовные дела по по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

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Мэр Красноярска Сергей Еремин уволил двух чиновников, курирующих организацию школьного питания.

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