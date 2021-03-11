В Красноярске завели третье дело после отравления более 100 школьников

В Красноярске возбудили третье уголовное дело по факту массового отравления школьников, теперь по статье о халатности. Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры.

«Установлено, что организация школьного питания на территории города, а также контроль за его качеством возложены на муниципальное автономное учреждение «Центр питания». Сотрудники учреждения ненадлежащим образом осуществляли должностные обязанности», — отмечается в сообщении.

По данным прокуратуры, в результате более 100 школьников заболели иерсиниозной инфекцией. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 УК («Халатность»).

6 марта сообщалось, что отравились учащиеся более 20 школ Красноярска. Школьникам поставили предварительный диагноз «псевдотуберкулез», который является одним из проявлений иерсиниозной инфекции. Краевое управление СК заявило, что источник отравления — цех фирмы, занимающейся переработкой и упаковкой овощей.