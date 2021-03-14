В Британии сравнили силу своих и российских танковых войск

Британские танки нуждаются в модернизации, так как они уступают танкам союзников и противников, в том числе российским образцам. Такие данные приведены в докладе комитета по вопросам обороны палаты общин парламента Великобритании.

«В 1990 году у Великобритании было 1200 основных боевых танков, сегодня — 227, и те, что остались, нуждаются в срочной модернизации», — говорится в документе.

Также в докладе говорится, что на протяжении нескольких лет Россия постоянно модернизировала свои бронетанковые силы.

Ранее газета The Telegraph со ссылкой на доклад британского Минобороны Global Britain in a Competitive Age, который будет опубликован на следующей неделе, сообщила, что власти Великобритании планируют потратить 80 млрд фунтов стерлингов на модернизацию своих вооруженных сил. Эта сумма рассчитана на ближайшие четыре года, всего за ближайшие десять лет власти потратят на оборону 200 млрд фунтов стерлингов. В том числе, они хотят модернизировать танки.