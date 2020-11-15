National Interest сообщил об «экспортном хите» среди российских танков

Танк Т-90 (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Российский танк Т-90 за 30 лет зарекомендовал себя как один из самых лучших танков в своем классе и как успешный продукт на экспортном рынке. Об этом сообщает издание National Interest.

«Сочетание надежных характеристик Т-90 сделало его экспортным хитом во всем развивающемся мире», — отметил автор статьи.

По данным National Interest, танк и его варианты стоят на вооружении более чем десятка стран.

Издание напомнило, что представленный в 1992 году Т-90 сочетает в себе наиболее выдающиеся характеристики советских танков, в том числе Т-72Б, Т-80У и Т-64. Главная идея при создании этого танка состояла в том, чтобы сократить ресурсную нагрузку при серийном производстве, а также заложить основы для будущего развития российской индустрии, отмечает National Interest.