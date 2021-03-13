Британия потратит 80 млрд фунтов на модернизацию армии
Власти Великобритании планируют потратить 80 млрд фунтов стерлинга на модернизацию своих вооруженных сил. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на доклад британского Минобороны Global Britain in a Competitive Age, который будет опубликован на следующей неделе.
По данным газеты, такую сумму планируется потратить на модернизацию армии в ближайшие четыре года. Всего за ближайшие десять лет власти потратят в оборону 200 млрд фунтов стерлинга.
Власти хотят модернизировать танки и приобрести новые боевые фрегаты. Также планируется увеличить количество ядерных боеголовок, которые Великобритания сможет мобилизовать в случае военной угрозы. Кроме того, власти приобретут несколько дронов-камиказе.
«Технологии получили распространение, вот о чем нам следует беспокоиться. У всех, от террористов до других стран, есть современное оборудование и дроны-убийцы», — сказал источник газеты в правительстве страны.
Сам доклад будет опубликован на следующей неделе. Он будет состоять из двух частей: первая часть будет состоять из военной доктрины премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, а вторая — пошаговый план Минобороны по модернизации.