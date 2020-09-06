Шойгу сообщил о модернизации российских танков Т-72

Все танки Т-72 российской армии будут модернизированы до модификации Т-72Б3М. Об этом по завершении Армейских игр — 2020 заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Что касается наших танков Т-72, то игры дали толчок для их серьезной модернизации», — сказал Шойгу.

По его словам, несколько лет назад в состязаниях Армейских международных игр участвовали модификации Т-72Б1. По итогам мероприятия специалисты предложили ряд технических решений, которые позволили увеличить эффективность и надежность танков. Таким образом появилась модификация Т-72Б3М.

«В планах министерства обороны провести модернизацию всех имеющихся на вооружении танков Т-72 до данной модификации», — отметил глава Минобороны. Он добавил, что на танках Т-72Б3М реализованы решения, повышающие подвижность, надежность и эргономику.