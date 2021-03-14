СМИ узнали о спрятавшейся от полиции под кроватью бывшей главе Боливии

Полиция, прибывшая для задержания бывшей исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес, обнаружила ее под кроватью. Об этом сообщает местная газета El Deber.

По данным издания, в момент задержания Аньес находилась в доме своих родственников в городе Тринидад в департаменте Бени. Во время обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили ее в ящике, который был расположен под кроватью.

В результате оперативных мероприятий Аньес была задержана, сообщил в Twitter Министр внутренних дел Боливии Эдуардо дель Кастильо. Ее обвиняют в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре.