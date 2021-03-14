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Политика ,  
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СМИ узнали о спрятавшейся от полиции под кроватью бывшей главе Боливии

Полиция, прибывшая для задержания бывшей исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес, обнаружила ее под кроватью. Об этом сообщает местная газета El Deber.

По данным издания, в момент задержания Аньес находилась в доме своих родственников в городе Тринидад в департаменте Бени. Во время обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили ее в ящике, который был расположен под кроватью.

Прокуратура Боливии обвинила экс-президента Моралеса в терроризме
Политика
Эво Моралес

В результате оперативных мероприятий Аньес была задержана, сообщил в Twitter Министр внутренних дел Боливии Эдуардо дель Кастильо. Ее обвиняют в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре.

Ранее по аналогичным обвинениям задержали бывшего министра юстиции страны Альваро Коимбра и экс-министра энергетики Родриго Гусмана. Прокуратура также выдала ордера на задержание еще трех бывших членов правительства Аньес и экс-командующих армией, ВМС и ВВС, пишет El Deber.

Аньес заняла должность и.о президента после отставки Эво Моралеса 10 ноября 2019 года. До отставки Моралеса Аньес была вторым вице-спикером сената и считалась противницей Моралеса и проводимой им политики. После прихода к власти оппозиционные боливийские партии поддержали ее.

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В январе Аньес заявила, что намерена участвовать в выборах президента страны. Однако в сентябре 2020 года сняла свою кандидатуру с выборов на пост президента.

Моралес покинул пост главы государства на фоне обвинений в фальсификации выборов. Он бежал в Мексику, откуда заявлял, что произошедшее в стране является переворотом, за которым стоят США. Он отмечал, что планирует вернуться в Боливию до конца 2020 года.

В октябре 2020 года на выборах президента Боливии победил сторонник Моралеса, экс-министр экономики Луис Арсе. Он набрал 55,1% голосов.

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