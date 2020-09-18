Временный президент Боливии сняла свою кандидатуру с выборов

Жанин Аньес назвала это решение знаком уважения к демократии. Она заявила, что если боливийцы не объединятся, то к власти в стране вернется Эво Моралес. Выборы президента намечены на 18 октября

Жанин Аньес (Фото: AP Photo/Juan Karita)

И. о. президента Боливии Жанин Аньес снимает свою кандидатуру с предстоящих выборов главы государства. Об этом она объявила в Twitter.

«Сегодня я сложила свою кандидатуру в знак уважения к свободе и демократии. Ставки на этих выборах велики», — написала Аньес в комментарии к видеообращению.

По ее словам, решение является не жертвой, а честью, поскольку на выборах президента страны, которые намечены на 18 октября, на карту поставлена демократия.

Как передает боливийский телеканал Unitel, Аньес сняла свою кандидатуру ради единства сторонников демократии. «Я делаю это для единства тех из нас, кто поддерживает демократию, чтобы помочь победе тех из нас, кто не хочет диктатуры, делаю это как дань уважения борьбе, которую поддерживал боливийский народ, чтобы диктатура ушла навсегда», — заявила и.о президента.