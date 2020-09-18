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Политика ,  
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Временный президент Боливии сняла свою кандидатуру с выборов

Жанин Аньес назвала это решение знаком уважения к демократии. Она заявила, что если боливийцы не объединятся, то к власти в стране вернется Эво Моралес. Выборы президента намечены на 18 октября
Жанин Аньес
Жанин Аньес (Фото: AP Photo/Juan Karita)

И. о. президента Боливии Жанин Аньес снимает свою кандидатуру с предстоящих выборов главы государства. Об этом она объявила в Twitter.

«Сегодня я сложила свою кандидатуру в знак уважения к свободе и демократии. Ставки на этих выборах велики», — написала Аньес в комментарии к видеообращению.

По ее словам, решение является не жертвой, а честью, поскольку на выборах президента страны, которые намечены на 18 октября, на карту поставлена демократия.

Временный президент Боливии Жанин Аньес заявила об участии в выборах
Политика

Как передает боливийский телеканал Unitel, Аньес сняла свою кандидатуру ради единства сторонников демократии. «Я делаю это для единства тех из нас, кто поддерживает демократию, чтобы помочь победе тех из нас, кто не хочет диктатуры, делаю это как дань уважения борьбе, которую поддерживал боливийский народ, чтобы диктатура ушла навсегда», — заявила и.о президента.

Как отметил кандидат на пост вице-президента страны Самуэль Дория Медина, если боливийский народ не объединится на предстоящих выборах, в страну вернется предыдущий президент Эво Моралес.

Аньес заняла должность и.о президента после отставки Моралеса 10 ноября 2019 года. Вместе с ним тогда ушли вице-президент Альваро Гарсия Линера, спикер сената, его первый заместитель, а также несколько федеральных чиновников, министров и депутатов.

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Жанин Аньес

До отставки Моралеса Аньес была вторым вице-спикером сената и считается противницей Моралеса и проводимой им политики. После прихода к власти оппозиционный боливийские партии поддержали ее.

В январе Аньес заявила, что намерена участвовать в выборах президента страны. Она рассказала, что изначально не собиралась баллотироваться на пост главы государства, но в течение нескольких недель перед этим ей удалось достичь консенсуса с другими политическими силами. В результате этого был создан альянс, выдвинувший кандидатуру Аньес.

Моралес покинул свой пост на фоне обвинений в фальсификации выборов. Он бежал в Мексику, откуда заявлял, что произошедшее в стране является переворотом, за которым стоят США. Моралес отмечал, что планирует вернуться в Боливию до конца 2020 года.

Автор
Михаил Котляр
Боливия президент выборы
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