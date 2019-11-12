Эво Моралес не выдержал морального давления

Как отставка президента Боливии скажется на ситуации в охваченном протестами регионе

Отставка президента Боливии Эво Моралеса усугубила политический кризис в стране. Новые выборы пока не назначены, как и временный глава государства. Однако интересам России это мало угрожает, считают эксперты

Эво Моралес (Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters)

Что привело к отставке Моралеса

Президент Боливии Эво Моралес, возглавлявший страну с конца 2005 года и в октябре переизбранный вновь, 10 ноября подал в отставку. Последние три недели его пребывания во главе государства сопровождались массовыми акциями протеста: оппозиция оспаривала итоги состоявшихся последних президентских выборов. Главным соперником Моралеса на них был правый политик Карлос Меса. По данным оппозиции, он если и не победил в первом туре, то во всяком случае вышел во второй. Однако Высший избирательный суд объявил Моралеса президентом: по официальным данным, он набрал 47,07% голосов, Меса — 36,51%.

Оппозиция указывала на многочисленные нарушения как в день голосования, так и при подсчете голосов. Оспаривали противники Моралеса и само его выдвижение на четвертый срок. В феврале 2015 года на референдуме 51,3% голосов были поданы против того, чтобы разрешить президенту баллотироваться еще раз. Но в декабре 2016 года правящее левое «Движение к социализму» объявило о намерении выдвинуть Моралеса на четвертый срок, а в ноябре 2017 года Конституционный суд Боливии одобрил это решение.

После трех недель протестов Организация американских государств, которая объединяет все 35 стран обеих континентов, ссылаясь на установленные ею факты вмешательства в выборы в Боливии, призвала отменить результаты октябрьского голосования и провести выборы заново. Моралес прислушался к этой рекомендации и в воскресенье объявил о намерении провести новое голосование. Но этого оказалось недостаточно — командующий армией генерал Уильямс Калиман призвал президента уйти в отставку, чтобы восстановить спокойствие в стране. Это Моралес и сделал.

По данным аргентинских и боливийских СМИ, в понедельник Моралес находился в стране. Бывший президент писал в Twitter об угрожающей ему опасности.

После объявления Моралеса об отставке не ясно, кто будет руководить страной. Вице-президент и председатель сената, к которым в соответствии с Конституцией должна была перейти власть, также ушли в отставку. Пока основным претендентом на пост временного главы государства является второй заместитель спикера сената Жанин Аньес. Чтобы она смогла занять пост исполняющего обязанности президента, парламент должен принять отставку Моралеса. Учитывая риторику самого Моралеса, который называет произошедшее государственным переворотом, и преимущество его партии в обеих палатах парламента, гарантировать, что отставка президента будет удовлетворена, невозможно, отмечает The New York Times.

«Сейчас в стране ситуация хаоса, пока не прорисовываются какие-то будущие конфигурации избирательной кампании. Выборы должны быть проведены в течение 60 дней, но кто примет в них участие, останется ли фаворитом Карлос Меса или возникнут новые фигуры, пока не ясно», — сказал РБК врио директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский.

Есть ли угроза российским интересам

Москва, оценивая события в Боливии, выступила в унисон с другими правительствами левых в Латинской Америке. Российский МИД увидел в произошедшем в Боливии «лекала срежиссированного» путча. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и избранный президент Аргентины Альберт Фернандес охарактеризовали происходящее как переворот, а правительство Никарагуа заявило, что президента свергли «фашистскими приемами», сообщает Reuters. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил о готовности предоставить убежище Моралесу. К российской стороне подобных обращений от него не поступало, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россию и Боливию при Моралесе связывало тесное политическое сотрудничество. Боливия была одним из ключевых союзников в регионе», — напоминает Разумовский. Поддержка Боливией московских инициатив на международной арене ценилась Россией, которая одной из первых признала победу Моралеса на выборах 20 октября, продолжает эксперт.

В 2014 году Боливия вместе с другими 11 странами голосовала против осуждения в ООН присоединения Крыма к России. «Сохранится ли такой уровень политического диалога между двумя странами, будет зависеть от того, кто придет к власти. Если придет Меса, то яркой любви не будет, но уровень отношений сохранит позитивную повестку. Он в принципе человек умеренный», — рассказывает Разумовский.

Уровень экономического сотрудничества между Россией и Боливией отставал от политического, товарооборот между двумя странами в 2018 году составил около $16 млн. Основные статьи российского экспорта — печатные изделия (35%), изделия из черных металлов (18%), оптические аппараты и инструменты (12%), наземный транспорт и запчасти (11%).

Свои проекты в Боливии развивают «Газпром», «Акрон» и «Росатом». В 2016 году «Росатом» начал строить там Центр ядерных исследований и технологий. Проект оценивался в $300 млн. В июле этого года российская госкорпорация и Минэнерго Боливии подписали в Москве меморандум о взаимопонимании по развитию литиевой промышленности — речь шла о возможности совместной разведки и разработки литиевых месторождений. «Газпром» разрабатывает в стране два газовых месторождения. Представитель «Газпрома» отказался от комментариев. Не ответили на запрос РБК о том, изменит ли отставка Моралеса планы на сотрудничество с этой страной, и в «Акроне». «Российская внешняя политика на латиноамериканском направлении выработала довольно прагматичную основу. Примеры смены власти в Аргентине или Бразилии показывают, что Москве удается создавать достаточно эффективное партнерство и с новой властью», — говорит заместитель директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь.

Будет ли иметь место эффект домино

Боливия стала первой страной региона, в которой осенние протесты привели к уходу главы государства. В Чили продолжаются протесты с требованиями отставки президента Себастьяна Пиньеры. 8 ноября в Сантьяго прошел митинг с участием 75 тыс. человек, вновь были зафиксированы поджоги и акты мародерства. В Эквадоре начавшийся в октябре кризис остается неразрешенным: представители Конфедерации коренных народов объявили 5 ноября, что обратятся в региональные, национальные и международные суды с иском против государства в связи с гибелью людей в ходе протестов, поводом для которых стала отмена субсидий на топливо.

В Аргентине власть сменилась в ходе октябрьских выборов. Правое правительство Маурисио Макри должно уступить власть перонисту Альберто Фернандесу. В соседней Венесуэле политический кризис тянется не первый год, но с тех пор как в январе этого года Хуан Гуаидо объявил себя президентом, ситуация не изменилась, при поддержке военных и госаппарата Николас Мадуро остается у власти.

В Боливии протесты имели ярко выраженную политическую природу — общество было не согласно с тем, что Моралес пошел на выборы, хотя итог референдума был отрицательным, в Чили же протесты происходят из-за нерешенности социальных проблем, которые существуют там еще со времени Пиночета, объясняет Розенталь.

По его мнению, развитие событий в Боливии вряд ли отразится на настрое протестующих в Чили. А для руководства Венесуэлы отставка Моралеса станет моральным ударом, так как его правительство всегда поддерживало Уго Чавеса и Мадуро. Впрочем, если правительство последнего и уйдет, то точно не из-за ситуации в Боливии — серьезного влияния на политический ландшафт региона происходящее там не окажет, резюмирует Розенталь.

Хотя общим для всех стран является недовольство граждан элитами, ситуации в Венесуэле, Чили и Боливии различны, поэтому и выход из кризиса в них будет отличаться, говорит эксперт клуба «Валдай», исполнительный директор Регионального координационного центра экономических и социальных исследований (CRIES) Андрес Сербин. В Венесуэле правительство держится за власть, находясь в центре геополитической борьбы между США и Россией с Китаем. В Чили же то, что Пиньера победил на демократических выборах, никто не оспаривает, под вопрос ставится его неолиберальная экономическая политика, говорит Сербин.