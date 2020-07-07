Прокуратура Боливии обвинила экс-президента Моралеса в терроризме

Прокуратура Боливии предъявила официальное обвинение бывшему президенту страны Эво Моралесу в терроризме. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура также запросила задержание политика.

В сообщении говорится, что во время антиправительственных протестов в ноябре 2019 года Моралес созванивался с еще одним обвиняемым, Фаустино Юкрой, и поручал ему «совершать незаконные действия». Прокуратура уточняет, что бывший президент координировал с Юкрой продовольственную блокаду и осаду городов во время конфликтов в ноябре.

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