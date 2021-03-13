В ГИБДД назвали самые аварийные дни и часы

Больше всего автомобильных аварий в России происходит пятничными и субботними вечерами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические материалы Госавтоинспекции.

Пики аварийности приходятся на периоды с 17:00 до 19:00 в эти дни. Всего с начала 2021 года в стране произошло около 9 тыс. ДТП. Более трети из них (35%) пришлось именно на пятницу и субботу.

В последний рабочий день недели случилось 1693 ДТП, в субботы их было 1442. В остальные дни недели доля аварий не превышает 15% от их общего количества.

По данным ГИБДД, распределение статистики смертности в автомобильных авариях немного отличается: чаще всего люди гибнут в результате ДТП по пятницам и воскресеньям. При этом число летальных исходов в последний день недели по сравнению с прошлым годом выросло на 30%, а по пятницам наоборот сократилось на 12%.