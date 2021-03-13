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В ГИБДД назвали самые аварийные дни и часы

Больше всего автомобильных аварий в России происходит пятничными и субботними вечерами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические материалы Госавтоинспекции.

Пики аварийности приходятся на периоды с 17:00 до 19:00 в эти дни. Всего с начала 2021 года в стране произошло около 9 тыс. ДТП. Более трети из них (35%) пришлось именно на пятницу и субботу.

В последний рабочий день недели случилось 1693 ДТП, в субботы их было 1442. В остальные дни недели доля аварий не превышает 15% от их общего количества.

Минэкономики указало на снижение аварийности из-за частных камер
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Фото:Антон Белицкий / «Коммерсантъ»

По данным ГИБДД, распределение статистики смертности в автомобильных авариях немного отличается: чаще всего люди гибнут в результате ДТП по пятницам и воскресеньям. При этом число летальных исходов в последний день недели по сравнению с прошлым годом выросло на 30%, а по пятницам наоборот сократилось на 12%.

В Госавтоинспекции отметили, что наиболее безопасным временем для автомобилистов является раннее утро — с 3:00 до 6:00. В это время происходит меньше всего аварий.

В конце 2020 года Научный центр безопасности дорожного движения МВД сообщил, что за первые девять месяцев прошлого года число аварий с электросамокатами, моноколесами и прочим маломощным персональным электротранспортом выросло более чем в 2,5 раза.

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С января по ноябрь 2020-го таких случаев было зафиксировано 266, что на 166% превышает аналогичный показатель 2019 года.

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