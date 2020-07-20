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«Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП

Сейчас в паспорте нацпроекта указано, что к 2024 году смертность в ДТП должна снизиться до четырех человек на 100 тыс. населения. В МВД предлагают ослабить показатели до 8,4 человек на 100 тыс.
Фото: Алексей Павлишак / РИА Новости
Фото: Алексей Павлишак / РИА Новости

МВД предлагает пересмотреть целевой норматив смертности в ДТП, заявленный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сторону ослабления. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на протокол совещания у курирующего нацпроект вице-премьера Марата Хуснуллина, которое прошло 19 июня. Подлинность документа изданию подтвердили два человека, близкие к разным участникам совещания.

Сейчас целевой показатель составляет четыре смерти на 100 тыс. населения к 2024 году. В министерстве же считают необходимым изменить показатель на 8,4 смерти на 100 тыс. человек.

В 2017 году смертность в ДТП составляла 13 человек на 100 тыс. населения, пишет издание. К 2019 году этот показатель должен был составлять 11,7 человек на 100 тыс. населения (запланировано в нацпроекте). Фактически в ДТП в 2019 году погибало меньше человек — 11,6 на 100 тыс.

Эксперты усомнились в достижении цели России по снижению смертности в ДТП
Экономика
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Минтрансе изданию сообщили, что сейчас идет обсуждение изменений паспорта нацпроекта. Предложения по изменению показателей будут готовить люди, ответственные за реализацию проекта. Решение же по корректировке показателей будет принимать проектный комитет нацпроекта и президиум Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

Снизить смертность в результате аварий на дорогах поручил президент Владимир Путин в майском указе в 2018 году. В качестве ориентиров глава государства указал снижение смертности в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом (до 4 человек на 100 тыс. населения). К 2030 году, согласно указу, необходимо стремиться к нулевой смертности.

В ноябре 2019 года эксперты предупредили, что сроки, поставленные президентом, слишком сжаты и усомнились в достижимости показателей. Научные сотрудники Института демографии НИУ ВШЭ Анастасия Пьянкова и Тимур Фаттахов сообщали, что ни одна страна в мире еще не смогла сократить смертность в ДТП в 3,5 раза за семь лет. «В мировой истории не было прецедентов», — отмечали они.

При этом Пьянкова и Фаттахов приводили данные других стран, достигших заявленного уровня смертности. Так, Японии на это потребовалось 39 лет, Норвегии — 33, Финляндии — 27 лет.

 

Автор: Мария Лисицына
Теги: ДТП, МВД, смертность, нацпроекты
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