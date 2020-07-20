«Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП

Сейчас в паспорте нацпроекта указано, что к 2024 году смертность в ДТП должна снизиться до четырех человек на 100 тыс. населения. В МВД предлагают ослабить показатели до 8,4 человек на 100 тыс.

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МВД предлагает пересмотреть целевой норматив смертности в ДТП, заявленный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сторону ослабления. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на протокол совещания у курирующего нацпроект вице-премьера Марата Хуснуллина, которое прошло 19 июня. Подлинность документа изданию подтвердили два человека, близкие к разным участникам совещания.

Сейчас целевой показатель составляет четыре смерти на 100 тыс. населения к 2024 году. В министерстве же считают необходимым изменить показатель на 8,4 смерти на 100 тыс. человек.

В 2017 году смертность в ДТП составляла 13 человек на 100 тыс. населения, пишет издание. К 2019 году этот показатель должен был составлять 11,7 человек на 100 тыс. населения (запланировано в нацпроекте). Фактически в ДТП в 2019 году погибало меньше человек — 11,6 на 100 тыс.

В Минтрансе изданию сообщили, что сейчас идет обсуждение изменений паспорта нацпроекта. Предложения по изменению показателей будут готовить люди, ответственные за реализацию проекта. Решение же по корректировке показателей будет принимать проектный комитет нацпроекта и президиум Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.