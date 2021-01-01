В России число аварий с сигвеями и электросамокатами увеличилось на 166%

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Количество аварий с участием электрических самокатов, сигвеев, моноколес и других электрических средств передвижения малой мощности за девять месяцев 2020 года выросло на 166%. Такие данные опубликованы в докладе Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.

За девять месяцев в стране было зарегистрировано 266 дорожно-транспортных происшествий с участием персональных электрических средств передвижения малой мощности. В подобных авариях погибли четыре человека, ранения получили и 279 человек.

В ноябре Минтранс предложил ограничить скорость электросамокатов и гироскутеров до 20 км/ч, а также ввести штрафы за нарушения ПДД.

По словам замначальника Госавтоинспекции МВД Николая Шеюхина, ограничения по скорости будут применяться только там, где это необходимо, в зависимости от ширины тротуара и других факторов. В пешеходных зонах приоритет будет у пешеходов, а человек, использующий средство индивидуальной мобильности (СИМ), будет считаться там «гостем».