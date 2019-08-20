Минэкономики оценило связь аварийности с числом частных камер на дороге

В Минэкономразвития пришли к выводу, что участие частных компаний в видеофиксации нарушений ПДД уменьшает уровень аварийности. Ранее правительство обвиняло частный бизнес в желании зарабатывать, а не снижать число ДТП

Фото: Антон Белицкий / «Коммерсантъ»

Надо ли привлекать частный бизнес к фиксации нарушений ПДД

Минэкономразвития опровергло утверждение о том, что частные камеры устанавливаются в местах с наибольшим числом нарушений Правил дорожного движения (ПДД), а не в местах концентрации аварий. Об этом говорится в докладе министерства, направленном в правительство. У РБК есть копия доклада, его подлинность подтвердили источник в правительстве и собеседник в одном из профильных ведомств.

В рамках заседаний проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» высказывался тезис о том, что системы фото- и видеофиксации нарушений должны являться не способом заработка, а средством повышения безопасности, говорится в докладе. Об этом же заявлял вице-премьер Максим Акимов (курирует в правительстве транспорт), который предлагал постепенно отказаться от частных камер на дорогах, передав их государству. «Мы подменяем главный мотив — добиваться, чтобы на этом участке [дороги, где установлена камера] никто не нарушал. А сейчас мотив — добиваться, чтобы нарушали как можно чаще, потому что денежный поток становится главным мерилом», — говорил он в интервью РБК в феврале. В начале июля заместитель генпрокурора Александр Буксман также отмечал, что камеры, которые устанавливали для снижения аварийности на дорогах, стали «источником доходов». По его данным, предпринимателям причитается до 90% доходов от штрафов за нарушения, зафиксированные с помощью камер.

При заключении концессии размер платы, за счет которой возмещаются затраты компании-концессионеру и обеспечивается доходность на вложенные средства, частично или полностью зависит от количества либо размера собранных штрафов. Но, согласно докладу Минэкономразвития, среднее снижение аварийности при установке камер по концессиям достигает 19%, тогда как в местах, где установлены государственные камеры с фиксированной оплатой услуг фиксации нарушений, этот показатель не выше 15%. По 13 из 23 госконтрактов снижение количества ДТП не превысило 5%.

«В результате реализации всех соглашений, в которых размер платы публичной стороны зависит от количества собранных штрафов, аварийность снизилась на уровень выше среднего», — указано в документе. В качестве примера авторы доклада приводят концессию в Подмосковье, где аварийность уменьшилась на 15–30%. В рамках этой концессии компания «МВС групп» получает не фиксированную плату, а вознаграждение, зависящее от количества собранных штрафов. Такие данные Минэкономразвития приводит, ссылаясь на выборку Минтранса.