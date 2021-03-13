Bloomberg сообщил о требовании смягчить правила въезда туристов в Европу

На разрешении въезжать в Европу привитым, переболевшим и имеющим отрицательный тест на COVID-19 настаивают страны с большим влиянием туризма на экономику. Некоторые из них готовятся открыть границы в одностороннем порядке

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Сразу несколько стран Евросоюза призвали смягчить ограничения на въездной туризм, установленные властями ЕС в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

Собеседники агентства не уточнили, о каких именно странах идет речь, однако это были государства, в жизни которых туристическая отрасль играет важную роль. В частности, предлагается впускать на территорию ЕС туристов, имеющих отрицательный тест на коронавирус, переболевших инфекцией или же привившихся от нее.

Прежде всего, по данным источников издания, в ЕС хотят разрешить въезд путешественников из США и Великобритании, в отношении которой с декабря прошлого года действуют более строгие правила из-за новых штаммов коронавируса.

Собеседники Bloomberg сообщили, что часть европейских стран уже прорабатывают односторонние планы по открытию границ для туристов из государств за пределами ЕС. В то же время Еврокомиссия настаивает на едином подходе по этому вопросу. Не исключается, что смягчение правил въездного туризма будет обсуждаться на саммите ЕС в конце марта.