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Пандемия коронавируса ,  
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Турция ввела электронные анкеты по COVID для прибывающих в страну

Вместо бумажных анкет, которые выдавали на борту самолетов, с 15 марта все прибывающие в Турцию должны заполнить электронные анкеты не позднее, чем за 72 часа до прилета в страну
Фото: Umit Bektas / Reuters
Фото: Umit Bektas / Reuters

Все пассажиры самолетов, прибывающих в Турцию, в том числе граждане страны, с 15 марта обязаны за 72 часа до прилета заполнить электронную анкету, без которой им откажут в перевозке. Об этом говорится в сообщении авиакомпании RoyalFlight.

До этого времени пассажиры заполняли бумажные анкеты, которые им выдавали на борту самолета.

«Начиная с 15 марта 2021 года, Министерство здравоохранения Турции отменяет требование по заполнению бумажной анкеты COVID на всех рейсах в Турцию (кроме транзитных). Вместо этого вводится следующее требование для граждан всех стран (Турции в том числе):

  • пассажиры должны заполнить форму по ссылке https://register.health.gov.tr/# за 72 часа до прилета в Турцию;
  • пассажиры должны распечатать заполненную анкету или скачать на устройство (смартфон, планшет и т.д.);
  • пассажиры должны предъявить распечатанную анкету или скачанную анкету на мобильном устройстве сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета. Обращаем ваше внимание на то, что без анкеты в посадке на борт самолета будет отказано», — сообщили в авиакомпании.

РБК направил запрос в посольство Турецкой Республики в Москве.

Турция продлила требование о наличии теста на COVID-19 для прибывающих
Общество

Посольство России в Турции 5 марта сообщило, что власти продлили до 15 апреля требование о наличии отрицательного теста на коронавирус у всех прибывающих в страну. «Всем прибывающим на территорию Турции сухопутным, воздушным или морским транспортом необходимо представить отрицательный результат теста ПЦР, сделанного за 72 часа до поездки в Турцию», — сообщили в посольстве.

Иметь при себе отрицательный тест должны все пассажиры старше шести лет. Требование не касается транзитных и трансферных пассажиров, наличие ПЦР-тестов и карантин не обязательны для экипажей воздушных судов.

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Президент Турции Реджеп Эрдоган 1 марта объявил о частичной отмене ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Власти поделили страну на четыре зоны в зависимости от степени риска заболевания COVID-19. Среди регионов с высоким риском оказались в том числе Стамбул и Анталья. В Турции в будни с 21:00 до 5:00 по местному времени продолжает действовать комендантский час. В регионах с высоким риском он сохраняется и в выходные. Заведения общепита открыты с 7:00 до 19:00 (кроме регионов с высоким риском).

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Источник: JHU
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Автор
Владислав Гордеев
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