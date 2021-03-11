Турция ввела электронные анкеты по COVID для прибывающих в страну

Вместо бумажных анкет, которые выдавали на борту самолетов, с 15 марта все прибывающие в Турцию должны заполнить электронные анкеты не позднее, чем за 72 часа до прилета в страну

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Все пассажиры самолетов, прибывающих в Турцию, в том числе граждане страны, с 15 марта обязаны за 72 часа до прилета заполнить электронную анкету, без которой им откажут в перевозке. Об этом говорится в сообщении авиакомпании RoyalFlight.

До этого времени пассажиры заполняли бумажные анкеты, которые им выдавали на борту самолета.

«Начиная с 15 марта 2021 года, Министерство здравоохранения Турции отменяет требование по заполнению бумажной анкеты COVID на всех рейсах в Турцию (кроме транзитных). Вместо этого вводится следующее требование для граждан всех стран (Турции в том числе):

пассажиры должны заполнить форму по ссылке https://register.health.gov.tr/# за 72 часа до прилета в Турцию;

пассажиры должны распечатать заполненную анкету или скачать на устройство (смартфон, планшет и т.д.);

пассажиры должны предъявить распечатанную анкету или скачанную анкету на мобильном устройстве сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета. Обращаем ваше внимание на то, что без анкеты в посадке на борт самолета будет отказано», — сообщили в авиакомпании.

РБК направил запрос в посольство Турецкой Республики в Москве.