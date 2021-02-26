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Пандемия коронавируса ,  
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Алиев анонсировал получение вакцин «Спутник V» и AstraZeneca из России

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Азербайджан ждет из России поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и британской вакцины AstraZeneca, поскольку соответствующие документы уже подписаны. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев на пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал Baku TV.

«Пока эти вакцины нам не поступили. Мы имеем информацию, что вакцина «Спутник V» пока обеспечивает внутренние потребности России», — заявил он.

Он также напомнил, что Россия является дистрибьютором вакцины AstraZeneca в странах СНГ. Он добавил, что Азербайджан подключился к программе COVAX Всемирной организации здравоохранения, по которому получит и другие вакцины. По его словам, Азербайджан ждет поставки вакцин Moderna и Pfizer.

Азербайджан одобрил исследование «Спутник V» в комбинации с AstraZeneca
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Фото:Андрей Любимов / РБК

Сейчас, по словам Алиева, в Азербайджан поставляются вакцина китайского производства СoronaVAC. Вакцинация в стране началась 18 января, и ежедневно препарат получают около 15 тыс. человек. Всего у Баку законтрактировано 4 млн доз вакцин СoronaVAC, подчеркнул глава государства.

«Хорошо, что наши китайские партнеры выполняют свои обязательства», — заключил Алиев, напомнив, что страна ждет поставки других вакцин уже несколько месяцев.

Ранее, 9 февраля, Минздрав Азербайджана разрешил проводить в стране клинические исследования комбинированного применения российской вакцины «Спутник V» и вакцины AstraZeneca, разработанной Оксфордским университетом.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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