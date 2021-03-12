Во Франции задержали угрожавшего учителю ножом студента

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Во французском городе Мец на северо-востоке Франции полиция задержала молодого человека с ножом, который заявлял о намерении убить учителя. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на заявление полиции.

Инцидент произошел в колледже Филиппа де Виньоля. Подростка арестовали. Источники BFMTV в судебных инстанциях утверждают, что случившееся не носило религиозный или террористический характер, а произошло на бытовой почве.

Источники BFMTV в судебных инстанциях утверждают, что инцидент произошел на бытовой почве и не имеет отношения к конфликту на религиозной почве.

В середине октября прошлого года 18-летний выходец из Чечни обезглавил преподавателя колледжа в городе Конфлан-Сент-Онорин рядом с Парижем. Во Франции у убийцы был статус беженца. На одном из своих занятий, тема которого была связана со свободой слова, убитый им учитель показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Напавшего на учителя молодого человека застрелила полиция.