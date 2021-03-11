В Подмосковье мужчина напал с ножом на двух человек у ТЦ

В Московской области злоумышленник с ножом ранил двух человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным полиции, 11 марта между тремя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них нанес двум другим ножевые ранения и скрылся.

«По данному факту полицейскими проводится проверка. В настоящее время принимаются меры к установлению и задержанию скрывшегося мужчины», — сообщили в полиции.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что инцидент произошел возле торгового центра Vegas, который находится в поселке Совхоз имени Ленина, на 24 км МКАД 24.