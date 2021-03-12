Набиуллина оценила возможность выпуска банкноты в десять тыс. руб.

В повестке Центрального банка (ЦБ) нет вопроса выпуска банкноты номиналом в 10 тыс. или монеты в 50 руб. Об этом в интервью «Известиям» сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50 рублей, ни банкноту в 10 тысяч рублей», — сказала глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, у 50-рублевой монеты, возможно, однако россияне не сильно любят рассчитываться монетами.

В 2017 в России были выпущены в оборот банкноты номиналом 2 тыс. и 200 руб. Вскоре после этого в СМИ появились сообщения, что незнакомые с внешним видом новых банкноты торговцы в разных регионах страны отказываются их принимать. В декабре 2017 года ЦБ в целях популяризации новых купюр выпустил шуточный видеоролик под названием «Новые купюры 2000 и 200 руб. странно действуют на людей», одной из героинь которого стала сама Эльвира Набиуллина.