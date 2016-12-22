ЦБ выпустил видео про деньги с поющей Набиуллиной

Глава Банка России стала одной из исполнительниц хита группы «Мумий Тролль» в видеоролике, посвященном обороту новых банкнот

Видео: Банк России / YouTube

Банк России опубликовал на своем канале в сервисе YouTube шуточный видеоролик под названием «Новые купюры 2000 и 200 рублей странно действуют на людей».

Главная героиня ролика — журналистка, пытавшаяся сделать репортаж о выпуске в обращение новых банкнот с видами Владивостока и Крыма и неожиданно на себе испытавшая «странный эффект», который эти купюры оказывают на людей.

При попытке расплатиться за мороженое банкнотой достоинством 2 тыс. руб. и сама журналистка, и продавщица вдруг запевают песню «Владивосток-2000» группы «Мумий Тролль», а затем к ним присоединяются все окружающие. На несколько секунд среди поющих появляется и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Купить мороженое все-таки удается, однако сдачу журналистка получает купюрами по 200 руб., взяв которые слышит крики черноморских чаек.

О выпуске в обращение первых банкнот номиналом 200 руб. (с видами Севастополя) и 2 тыс. руб. глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила 12 октября 2017 года. На лицевой стороне 2000-рублевой купюры изображен вантовый мост во Владивостоке, соединяющий остров Русский с материковой частью города. Оборотная сторона посвящена космодрому Восточный. Кроме того, на банкноте можно увидеть карту Дальнего Востока России, в том числе изображение Сахалина.

Банкноты достоинством 200 руб. украшены видами Севастополя (изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический).

В середине октября Национальный банк Украины (НБУ) запретил всем украинским банкам и финансовым учреждениям принимать (в том числе для обмена) российские банкноты и монеты, на которых изображены любые объекты, расположенные «на оккупированных Российской Федерацией административно-территориальных единицах Украины».