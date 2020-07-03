ЕЦБ показал обновленные банкноты евро

На обновленных банкнотах достоинством €5 и €10, которые поступят в обращение на следующей неделе, появится подпись председателя ЕЦБ Кристин Лагард

Банкнота с подписью Кристин Лагард (Фото: ecb / Twitter)

Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о выходе из печати обновленных банкнот евро, на которых впервые появилась подпись нынешнего председателя регулятора Кристин Лагард.

«Банкноты €5 и €10 первыми из банкнот с новой подписью поступят в обращение, это произойдет на следующей неделе», — говорится в сообщении ЕЦБ, опубликованном на его странице в сети Twitter.

Лагард вступила в должность главы ЕЦБ 1 ноября 2019 года, однако до сих пор в обращении находятся лишь банкноты с подписями трех ее предшественников — Вима Дуйзенберга (возглавлял ЕЦБ в 1998–2003 годах), Жан-Клода Трише (2003–2011) и Марио Драги (2011–2019). В ЕЦБ заверили, что банкноты с подписями прежних руководителей регулятора останутся законным платежным средством и после выпуска в обращение новых купюр.