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ЕЦБ показал обновленные банкноты евро

На обновленных банкнотах достоинством €5 и €10, которые поступят в обращение на следующей неделе, появится подпись председателя ЕЦБ Кристин Лагард
Банкнота с подписью Кристин Лагард
Банкнота с подписью Кристин Лагард (Фото: ecb / Twitter)

Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о выходе из печати обновленных банкнот евро, на которых впервые появилась подпись нынешнего председателя регулятора Кристин Лагард.

«Банкноты €5 и €10 первыми из банкнот с новой подписью поступят в обращение, это произойдет на следующей неделе», — говорится в сообщении ЕЦБ, опубликованном на его странице в сети Twitter.

Лагард вступила в должность главы ЕЦБ 1 ноября 2019 года, однако до сих пор в обращении находятся лишь банкноты с подписями трех ее предшественников — Вима Дуйзенберга (возглавлял ЕЦБ в 1998–2003 годах), Жан-Клода Трише (2003–2011) и Марио Драги (2011–2019). В ЕЦБ заверили, что банкноты с подписями прежних руководителей регулятора останутся законным платежным средством и после выпуска в обращение новых купюр.

Банкноты с подписями Марио Драги, Жана-Клода Трише и Вима Дуйзенберга (сверху вниз)
Банкноты с подписями Марио Драги, Жана-Клода Трише и Вима Дуйзенберга (сверху вниз) (Фото: Sascha Steinach / DPA / ТАСС)

«В ноябре прошлого года я поставила свою подпись на банкнотах евро — как здорово теперь увидеть готовый продукт. Банкноты евро — символ европейской интеграции, они каждый день напоминают нам о том, чего мы достигли вместе», — прокомментировала выпуск новых банкнот сама Лагард.

В конце мая 2019 года ЕЦБ выпустил в обращение обновленные банкноты номиналом €100 и €200. На них появилось изображение героини древнегреческой мифологии Европы, размещенное на голографической полосе и водяных знаках. В апреле регулятор полностью прекратил выпуск банкнот €500. Это решение регулятор объяснил обеспокоенностью тем, что купюра «упрощает противозаконную деятельность».

Автор: Евгений Калюков
Теги: ЕЦБ, Кристин Лагард, евро
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