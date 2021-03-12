Ученые оценили вероятность неуязвимости для COVID после сезонных вирусов

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Вероятность того, что часть населения могла получить иммунитет к коронавирусу после столкновения с другими сезонными заболеваниями, невелика. Об этом РБК сказали профессор вирусологии, научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов и доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский.

По словам Чепурнова, немецкие ученые проводили исследования и пришли к выводу, что примерно у трети населения есть антитела к сезонным коронавирусам, но более глубокие исследования на эту тему ему неизвестны.

Аграновский добавил, что антитела специфичны к определенному патогену, и от близкородственных патогенов могут не предоставить защиту. «Они могут давать некоторую реакцию с возбудителем COVID-19, но признать их надежными нейтрализующими телами представляется затруднительным», — говорит эксперт.

Чепурнов указывает, что даже «если у людей и есть базовый иммунитет, то для его реализации так или иначе нужно время». При этом, по его словам, есть исследования, которые показывают генетическую невосприимчивость человека к коронавирусу.