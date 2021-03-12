Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 73,5 (-0,54) Инвестиции, 11 мар, 19:06
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 87,76 (-0,2) Инвестиции, 11 мар, 19:06
Креативность и вкус: хурма в золе и другие рецепты шеф-поваров РБК Стиль и Miele, 03:42 Шведские эксперты оценили готовность России и НАТО к «масштабной войне» Политика, 03:36 В Роспотребнадзоре поддержали проведение ПМЭФ в смешанном формате Финансы, 03:33 Вакцина Novavax оказалась эффективна против «британского штамма» COVID-19 Общество, 03:23 За что вручают премии малому бизнесу РБК и Альфа-Банк, 03:10 Ученые оценили вероятность неуязвимости для COVID после сезонных вирусов Общество, 03:00 В ВОЗ ответили на отказ от вакцины AstraZeneca в нескольких странах ЕС Общество, 02:49 Глава Минздрава Словакии уйдет в отставку из-за скандала со «Спутником V» Политика, 02:21 Попова заявила о необходимости привить от COVID-19 пожилых людей Общество, 02:07 Попова исключила риск для перенесших COVID заразиться британским штаммом Общество, 02:02 «Рыба моя»: что и как готовит бренд-шеф Дмитрий Париков РБК и Miele, 02:00 Набиуллина оценила возможность выпуска банкноты в 10 тыс. руб. Финансы, 01:26 «Яндекс» и Mail.ru Group поспорили из-за иска о встраиваемых видео Технологии и медиа, 01:07 Набиуллина сделала прививку от коронавируса Общество, 00:57
Пандемия коронавируса ,  
0 

Ученые оценили вероятность неуязвимости для COVID после сезонных вирусов

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Вероятность того, что часть населения могла получить иммунитет к коронавирусу после столкновения с другими сезонными заболеваниями, невелика. Об этом РБК сказали профессор вирусологии, научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов и доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский.

По словам Чепурнова, немецкие ученые проводили исследования и пришли к выводу, что примерно у трети населения есть антитела к сезонным коронавирусам, но более глубокие исследования на эту тему ему неизвестны.

Аграновский добавил, что антитела специфичны к определенному патогену, и от близкородственных патогенов могут не предоставить защиту. «Они могут давать некоторую реакцию с возбудителем COVID-19, но признать их надежными нейтрализующими телами представляется затруднительным», — говорит эксперт.

Еще одна страна Европы приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca
Общество
Фото:Dado Ruvic / Reuters

Чепурнов указывает, что даже «если у людей и есть базовый иммунитет, то для его реализации так или иначе нужно время». При этом, по его словам, есть исследования, которые показывают генетическую невосприимчивость человека к коронавирусу.

Он добавил, что бывают случаи, когда близко контактировавшие с больными сами не заразились, но что за этим стоит, пока сказать сложно. Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, надо будет провести дополнительные исследования. 

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Читайте на РБК Pro
Как мир борется с ростом цен на еду — Bloomberg Золотые правила частного инвестора на рынке ценных бумаг Чем рискует гендиректор при нарушении компанией требований ТК РФ Экс-CEO Zappos Тони Шей: вести бизнес — все равно что играть в покер

Ученые из США и Швейцарии выяснили, что люди, которые переболели атипичной пневмонией в 2003 году, невосприимчивы к COVID-19. У них были обнаружены антитела, которые способны блокировать коронавирус нового типа.

коронавирус
Материалы по теме
В Венгрии сравнили цены на российскую и китайскую вакцины от COVID-19
Общество
Турция ввела электронные анкеты по COVID для прибывающих в страну
Общество
В Белоруссии выявили первые случаи заражения «британским» штаммом COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter