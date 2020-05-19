Ученые выявили невосприимчивую к коронавирусу группу людей

Группа ученых, исследующих коронавирусы, пришла к выводу, что в организме людей, переболевших атипичной пневмонией в 2003 году, есть антитела, способные разрушать шипы SARS-CoV-2

Фото: Lynne Sladky / AP

В организме пациентов, переболевших в 2003 году атипичной пневмонией (ее вызывает вирус SARS-CoV-1), нашли антитела, способные блокировать коронавирус нового типа — SARS-CoV-2, возбудитель инфекции COVID-19. К такому выводу пришла группа ученых из США и Швейцарии, результаты исследования опубликовал журнал Nature.

Авторы исследования — Дэвид Вислер, доцент кафедры биохимии в Медицинской школе Вашингтонского университета, и Дэвид Корти из швейцарской исследовательской компании Humabs Biomed SA. Им удалось выделить несколько антител, которые способны в разной степени блокировать коронавирус.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

В статье описываются моноклональные антитела, которые вырабатывал организм человека, перенесшего заражение SARS-CoV в 2003 году, и оставшиеся в «памяти» его организма. В частности, упоминается антитело S309, которое выделили ученые. Его мишенью являются белковые шипы, из-за характерного внешнего вида которых произошло название «коронавирус». При разрушении этих шипов вирус не может проникнуть в клетку зараженного организма.

Исследователи пришли к выводу, что антитело S309 может эффективно поражать шипы не только вируса SARS-CoV, но и вируса SARS-CoV-2. А следовательно, переболевшие атипичной пневмонией люди могут быть невосприимчивы к новом коронавирусу.