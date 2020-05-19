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Ученые выявили невосприимчивую к коронавирусу группу людей

Группа ученых, исследующих коронавирусы, пришла к выводу, что в организме людей, переболевших атипичной пневмонией в 2003 году, есть антитела, способные разрушать шипы SARS-CoV-2
Фото: Lynne Sladky / AP
Фото: Lynne Sladky / AP

В организме пациентов, переболевших в 2003 году атипичной пневмонией (ее вызывает вирус SARS-CoV-1), нашли антитела, способные блокировать коронавирус нового типа — SARS-CoV-2, возбудитель инфекции COVID-19. К такому выводу пришла группа ученых из США и Швейцарии, результаты исследования опубликовал журнал Nature.

Авторы исследования — Дэвид Вислер, доцент кафедры биохимии в Медицинской школе Вашингтонского университета, и Дэвид Корти из швейцарской исследовательской компании Humabs Biomed SA. Им удалось выделить несколько антител, которые способны в разной степени блокировать коронавирус.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В статье описываются моноклональные антитела, которые вырабатывал организм человека, перенесшего заражение SARS-CoV в 2003 году, и оставшиеся в «памяти» его организма. В частности, упоминается антитело S309, которое выделили ученые. Его мишенью являются белковые шипы, из-за характерного внешнего вида которых произошло название «коронавирус». При разрушении этих шипов вирус не может проникнуть в клетку зараженного организма.

Исследователи пришли к выводу, что антитело S309 может эффективно поражать шипы не только вируса SARS-CoV, но и вируса SARS-CoV-2. А следовательно, переболевшие атипичной пневмонией люди могут быть невосприимчивы к новом коронавирусу.

Коктейль из подобных антител, отмечают ученые, может применяться не только при лечении тяжелых форм заболевания COVID-19, но и для профилактики заражения среди людей из групп риска.

Ученые в США обнаружили антитело для полной блокировки коронавируса
Общество
Фото: Misha Friedman / Getty Images

Ранее основатель американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics Генри Джи заявил, что его специалисты обнаружили антитела, способные полностью заблокировать коронавирус и вывести его из организма человека в течение трех дней. Принцип действия антител STI-1499 заключается в их способности «обволакивать» вирус и выводить из организма. «Подчеркиваем, что это лекарство. Найдено решение, которое работает на 100%», — сказал Генри Джи. Он добавил, что испытания проводились только в лабораторных условиях, поэтому пока компания не может приступить к разработке лекарства.

Американская биотехнологическая компания Moderna 18 мая заявила о положительных результатах тестирования вакцины против коронавируса на людях. В компании заявили, что после приема вакцины количество антител у добровольцев либо превышало подобный показатель в крови тех, кто переболел коронавирусом, либо находилось на том же уровне. Это зависело от дозы вакцины, уточнили в Moderna.

В компании сообщили, что на первом этапе исследования вакцина показала себя безопасной, а все побочные эффекты были временными и разрешались самостоятельно, серьезных побочных эффектов не было. Завершающая стадия клинических испытаний должна пройти в июле, уточнили в компании.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
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Теги: коронавирус, антитела, эпидемия
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