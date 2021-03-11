Консул заявил об отказе США продлевать разрешения на пребывание в стране

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США отказываются продлевать разрешения на пребывание в стране российским дипломатам, заявил генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров в интервью «РИА Новости».

«Что более тревожно, принимающая сторона теперь не только затягивает выдачу виз новым сотрудникам, но и отказывается продлевать разрешения на пребывание работникам российских загранпредставительств, уже находящимся в США», — сказал дипломат.

Сотрудники российского дипломатического представительства, оказавшиеся в такой ситуации, уже не могут вернуться в Соединенные Штаты, если им нужно выехать на родину по работе или по личным делам, пояснил Захаров. «Своего рода «билет в один конец» в середине загранкомандировки», — отметил он.

По его словам, генеральное консульство уже несколько лет работает в неполном составе из-за жесткой визовой политики Вашингтона. Американская сторона задерживает выдачу виз новым сотрудникам на год и более, при этом нет гарантий того, что разрешение на въезд в США будет выдано, сообщил Захаров.

«Люди вынуждены возвращаться в Россию без замен, что, как вы понимаете, очень негативно сказывается на возможностях эффективно исполнять поставленные перед нами задачи», — добавил дипломат. Генконсульство призывает американскую сторону пересмотреть свою позицию по визовому вопросу.