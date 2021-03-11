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Консул заявил об отказе США продлевать разрешения на пребывание в стране

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

США отказываются продлевать разрешения на пребывание в стране российским дипломатам, заявил генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров в интервью «РИА Новости».

«Что более тревожно, принимающая сторона теперь не только затягивает выдачу виз новым сотрудникам, но и отказывается продлевать разрешения на пребывание работникам российских загранпредставительств, уже находящимся в США», — сказал дипломат.

Сотрудники российского дипломатического представительства, оказавшиеся в такой ситуации, уже не могут вернуться в Соединенные Штаты, если им нужно выехать на родину по работе или по личным делам, пояснил Захаров. «Своего рода «билет в один конец» в середине загранкомандировки», — отметил он.

По его словам, генеральное консульство уже несколько лет работает в неполном составе из-за жесткой визовой политики Вашингтона. Американская сторона задерживает выдачу виз новым сотрудникам на год и более, при этом нет гарантий того, что разрешение на въезд в США будет выдано, сообщил Захаров.

«Люди вынуждены возвращаться в Россию без замен, что, как вы понимаете, очень негативно сказывается на возможностях эффективно исполнять поставленные перед нами задачи», — добавил дипломат. Генконсульство призывает американскую сторону пересмотреть свою позицию по визовому вопросу.

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Здание Генерального консульства Российской Федерации в Нью-Йорке

В декабре прошлого года газета The Washington Post писала, что американское посольство в России недоукомплектовано и перегружено из-за затягивания с выдачей виз в страну. Американские дипломаты не могут вызвать специалистов из США, чтобы те отремонтировали неисправные лифты и пожарные сигнализации, а из-за нехватки работников высокопоставленные американским дипломатам самим приходится решать повседневные задачи, говорилось в статье. Издание связывало решение Вашингтона о закрытии генконсульства во Владивостоке и приостановке работы дипведомства в Екатеринбурге именно с нехваткой сотрудников. Российское посольство в США назвало американских коллег ответственными за «визовую войну», навязавших России «практику персональных визовых разменов», когда выдача российским дипломатам виз увязывается с получением документов американскими дипломатическими работниками. В Кремле назвали затягивание или отказ в выдаче виз российским дипломатам «большой проблемой».

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Госдепартамент в конце прошлого года решил навсегда закрыть генконсульство во Владивостоке и приостановить работу консульства в Екатеринбурге, сообщало AP. Это решение связано с сокращением числа американских дипломатов Москвой в 2017 году. Точные сроки закрытия дипведомств не назывались.

Москва объявила о необходимости паритета в численности дипломатических и технических сотрудников, работающих в России после введения США санкций из-за предполагаемого вмешательства в американские президентские выборы, высылке дипломатов и закрытии российских дипломатических «дач» в США.

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