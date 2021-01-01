Российское посольство назвало США инициаторами «визовой войны»

Вашингтон инициировал практику, при которой сотрудники российских загранучреждений получают визы только в увязке с выдачей таких документов американцам, заявили дипломаты

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Соединенные Штаты ответственны за «визовый тупик» между Москвой и Вашингтоном и систему визовых разменов, заявило в Facebook российское посольство в США. Так дипломаты прокомментировали статью в The Washington Post (WP) о том, что американские технические специалисты не могут получить необходимые документы, чтобы приехать в диппредставительства в России.

«Именно США стали инициаторами так называемой визовой войны, навязали нам практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников», — заявило посольство.

Дипведомство сообщило, что Россия не отказывала дипломатам и другим специалистам американских представительств в визах. Как отметили в посольстве, число выдаваемых американским чиновникам виз соответствует количеству документов, которое получили российские сотрудники в Штатах.

В статье WP говорится, что посольство США в Москве недоукомплектовано и перегружено, поскольку каждая дипломатическая виза в Россию требует затяжных переговоров. Из-за этого в диппредставительство не могут приехать специалисты, которые отремонтировали бы неисправные лифты и пожарные сигнализации. Кроме того, утверждается в материале, из-за нехватки персонала высокопоставленные американские дипломаты сами вынуждены заниматься такими задачами, как уборка снега на территории посольства в столице.