Российские дипломаты в Нью-Йорке сообщили об отключенных телефонах

Уже второй день у дипломатов нет телефонной связи и возникают перебои с интернетом. По их словам, американцы объясняют проблемы техническим сбоем, который пока не удается устранить

Здание Генерального консульства Российской Федерации в Нью-Йорке (Фото: Mike Segar / Reuters)

Российские дипломаты в Нью-Йорке второй день сталкиваются с проблемами со связью. Соответствующее сообщение появилось в Twitter российского генерального консульства в Нью-Йорке.

«С 18 января с.г. американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в интернет», — говорится в сообщении.

В связи с этим дипломаты попросили обращаться на электронную почту.

Как рассказали в консульстве «РИА Новости», американцы объясняют отсутствие связи техническими проблемами. «Якобы не могут решить вопрос на протяжении двух суток. Такого просто не было никогда. И у нас не одна и не две линии, а большое число. И такое ощущение, что отключены все разом», — заявили дипломаты.

РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИДа Марии Захаровой.