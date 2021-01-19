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Политика ,  
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Российские дипломаты в Нью-Йорке сообщили об отключенных телефонах

Уже второй день у дипломатов нет телефонной связи и возникают перебои с интернетом. По их словам, американцы объясняют проблемы техническим сбоем, который пока не удается устранить
Здание Генерального консульства Российской Федерации в Нью-Йорке
Здание Генерального консульства Российской Федерации в Нью-Йорке (Фото: Mike Segar / Reuters)

Российские дипломаты в Нью-Йорке второй день сталкиваются с проблемами со связью. Соответствующее сообщение появилось в Twitter российского генерального консульства в Нью-Йорке.

«С 18 января с.г. американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в интернет», — говорится в сообщении.

В связи с этим дипломаты попросили обращаться на электронную почту.

Как рассказали в консульстве «РИА Новости», американцы объясняют отсутствие связи техническими проблемами. «Якобы не могут решить вопрос на протяжении двух суток. Такого просто не было никогда. И у нас не одна и не две линии, а большое число. И такое ощущение, что отключены все разом», — заявили дипломаты.

РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИДа Марии Захаровой.

Российское посольство назвало США инициаторами «визовой войны»
Политика
Фото:Ting Shen / Zuma / ТАСС

В 2019–2020 годах напряженность в дипломатических отношениях между Москвой и Вашингтоном выросла из-за случаев отказа США выдавать визы россиянам.

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Посол России Анатолий Антонов летом 2019 года заявлял, что США развязали «визовую войну» после того, как выслали из страны 60 дипломатов с семьями. Американская сторона, в свою очередь, обвиняла Москву в отказе выдачи виз своим учителям для работы в России. Дипломаты заявляли, что США поставили условия, при которых визу одному россиянину будут выдавать в обмен на разрешение на въезд американцу.

В сентябре 2019 года США не пустили на свою территорию десятерых членов российской делегации, которые должны были участвовать в Генассамблее ООН. Среди них были глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также сотрудники МИДа.

США не пустили на Генассамблею ООН 10 членов российской делегации
Политика
Константин Косачев

В декабре 2020 года администрация президента Дональда Трампа приняла решение закрыть два своих консульства в Екатеринбурге и Владивостоке. В Госдепартаменте объясняли это «оптимизацией работы миссии в России».

После этого российское посольство в США обвинило Вашингтон в ответственности за «визовый тупик», возникший между дипломатическими службами двух стран.

«Именно США стали инициаторами так называемой визовой войны, навязали нам практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников», — сказали в посольстве.

Администрация Трампа решила закрыть два консульства в России
Политика
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

В 2016 году официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на заявления США, что действия России в Сирии могут считаться военными преступлениями, пригрозила прекратить контакты с Вашингтоном и «отключить телефоны».

«В Госдепе должны понимать, что все может закончится инициированием россиянами общенационального референдума с одним единственным вопросом: «А не отключить ли в МИДе телефоны?» — писала Захарова в Facebook.

Авторы
Андрей Гатинский, Михаил Котляр
При участии
Елизавета Ламова
США Россия консульство связь интернет
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Администрация Трампа решила закрыть два консульства в России
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Российское посольство назвало США инициаторами «визовой войны»
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