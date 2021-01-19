Российские дипломаты в Нью-Йорке сообщили об отключенных телефонах

В 2019–2020 годах напряженность в дипломатических отношениях между Москвой и Вашингтоном выросла из-за случаев отказа США выдавать визы россиянам.
Посол России Анатолий Антонов летом 2019 года заявлял, что США развязали «визовую войну» после того, как выслали из страны 60 дипломатов с семьями. Американская сторона, в свою очередь, обвиняла Москву в отказе выдачи виз своим учителям для работы в России. Дипломаты заявляли, что США поставили условия, при которых визу одному россиянину будут выдавать в обмен на разрешение на въезд американцу.
В сентябре 2019 года США не пустили на свою территорию десятерых членов российской делегации, которые должны были участвовать в Генассамблее ООН. Среди них были глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также сотрудники МИДа.
В декабре 2020 года администрация президента Дональда Трампа приняла решение закрыть два своих консульства в Екатеринбурге и Владивостоке. В Госдепартаменте объясняли это «оптимизацией работы миссии в России».
После этого российское посольство в США обвинило Вашингтон в ответственности за «визовый тупик», возникший между дипломатическими службами двух стран.
«Именно США стали инициаторами так называемой визовой войны, навязали нам практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников», — сказали в посольстве.
В 2016 году официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на заявления США, что действия России в Сирии могут считаться военными преступлениями, пригрозила прекратить контакты с Вашингтоном и «отключить телефоны».
«В Госдепе должны понимать, что все может закончится инициированием россиянами общенационального референдума с одним единственным вопросом: «А не отключить ли в МИДе телефоны?» — писала Захарова в Facebook.
Авторы
Андрей Гатинский, Михаил Котляр
При участии
Елизавета Ламова