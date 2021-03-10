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В ЛНР назвали раздутыми данные из Telegram о боях в Донбассе

Андрей Марочко
Андрей Марочко (Фото: Александр Русский / ТАСС)

Информация, опубликованная в Telegram-каналах о возобновлении боев в Донбассе, является раздутой. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Народной милиции непризнанной Луганской народной республики.

«Информация, публикуемая в Telegram-пространстве и иных неофициальных информационных площадках, несколько раздута относительного того, какой обстановка является», — заявили в ЛНР.

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Ранее бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале, говоря о возобновлении обстрелов в Донбассе со стороны Украины, писал, что бои ведутся в поселке Михайловка (Золотое-5). В зоне обстрела находилась действующая школа.

«ВСУ применяют стрелковое оружие и гранатометы. По словам местных жителей, «много пуль рикошетит от стен домов», — написал Марочко.

Также о боевых действиях в Донбассе сообщал Луганский информационный центр, ссылаясь на офицера пресс-службы Управления народной милиции Ивана Филипоненко. По его данным, в результате обстрелов со стороны ВСУ получил ранение военный ЛНР.

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В Минобороны Украины заявили о четырех провокациях со стороны ЛНР. В ведомстве отметили, что огонь в ответ не открывали. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

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