Директор ФСБ заявил об уничтожении всех бандглаварей на Северном Кавказе
На Северном Кавказе уничтожены все основные очаги терроризма и все главари банд боевиков. Об этом директор ФСБ Александр Бортников сказал в интервью «Российской газете».
«К сегодняшнему дню ликвидированы основные очаги террористической активности и все бандглавари», — сообщил Бортников. По его словам, последней такой операцией было уничтожение в январе остатков бандгруппы Аслана Бютукаева.
О ликвидации группы Бютукаева, положившей конец бандподполью в Чечне, говорил в конце января глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, он сам принимал участие в разработке плана операции. В ходе нее были ликвидированы шесть боевиков.
Позднее, в феврале, министр печати и информации республики Ахмед Дудаев сообщил о задержании двух человек, которых подозревают в пособничестве одному из членов уничтоженной банды.