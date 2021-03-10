Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 марта
USD ЦБ: 74,26 (-0,16) Инвестиции, 09 мар, 17:24
Курс евро на 10 марта
EUR ЦБ: 88,17 (-0,76) Инвестиции, 09 мар, 17:24
Четыре корабля НАТО вошли в порт Одессы Политика, 18:05 Сколько получали госбанки из бюджета последние пять лет. Инфографика Финансы, 18:00 В Думе предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом менее 17 тыс. руб. Экономика, 17:59 Как превратить уборку из скучного занятия в источник удовольствия РБК Cтиль и Dyson, 17:54 Росгвардия решила обучить студентов журфака МГУ работе на митингах Общество, 17:53 Директор ФСБ заявил об уничтожении всех бандглаварей на Северном Кавказе Общество, 17:52 Звукоизоляция в квартире. Что нужно знать Недвижимость, 17:51 Jeep подготовил два концепта для «Пасхального сафари» Авто, 17:42 Путин и Эрдоган запустили строительство нового блока АЭС «Аккую» Политика, 17:34 Стадион «Маракана» решили переименовать в честь Пеле Спорт, 17:31 Правительство пошло навстречу нефтяникам по ценам на бензин Экономика, 17:21 Как у шеф-повара: еда с нетривиальным подходом к сочетаниям РБК и Miele, 17:07 Путин обсудил с премьером Люксембурга поставки вакцины «Спутник V» Общество, 17:02 Toyota анонсировала премьеру таинственной новинки Авто, 17:00
Общество ,  
0 

Директор ФСБ заявил об уничтожении всех бандглаварей на Северном Кавказе

Александр Бортников
Александр Бортников (Фото: kremlin.ru )

На Северном Кавказе уничтожены все основные очаги терроризма и все главари банд боевиков. Об этом директор ФСБ Александр Бортников сказал в интервью «Российской газете».

«К сегодняшнему дню ликвидированы основные очаги террористической активности и все бандглавари», — сообщил Бортников. По его словам, последней такой операцией было уничтожение в январе остатков бандгруппы Аслана Бютукаева.

ФСБ задержала школьника за подготовку теракта в Пензенской области
Общество

О ликвидации группы Бютукаева, положившей конец бандподполью в Чечне, говорил в конце января глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, он сам принимал участие в разработке плана операции. В ходе нее были ликвидированы шесть боевиков.

Позднее, в феврале, министр печати и информации республики Ахмед Дудаев сообщил о задержании двух человек, которых подозревают в пособничестве одному из членов уничтоженной банды.

О ликвидации организованного бандподполья Бортников говорил и ранее. Об этом он, в частности, заявлял летом прошлого года в разговоре с президентом страны Владимиром Путиным.

Читайте на РБК Pro
Как коронавирус отучил людей брать больничные — Bloomberg Управление проектами: как это поможет достичь цели бизнеса РБК Pro: чем рискует гендиректор при нарушении Трудового кодекса РБК Pro: почему накаляется борьба между Microsoft, Apple и Facebook
террористы ФСБ главари боевиков Александр Бортников
Материалы по теме
ФСБ задержала бывшего совладельца сети магазинов Spar
Общество
ФСБ пришла с обыском в порт Владивостока по делу об экспорте металлолома
Общество
ФСБ заявила о задержании террориста в Калининградской области. Видео
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter