Директор ФСБ заявил об уничтожении всех бандглаварей на Северном Кавказе

Александр Бортников (Фото: kremlin.ru )

На Северном Кавказе уничтожены все основные очаги терроризма и все главари банд боевиков. Об этом директор ФСБ Александр Бортников сказал в интервью «Российской газете».

«К сегодняшнему дню ликвидированы основные очаги террористической активности и все бандглавари», — сообщил Бортников. По его словам, последней такой операцией было уничтожение в январе остатков бандгруппы Аслана Бютукаева.

О ликвидации группы Бютукаева, положившей конец бандподполью в Чечне, говорил в конце января глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, он сам принимал участие в разработке плана операции. В ходе нее были ликвидированы шесть боевиков.

Позднее, в феврале, министр печати и информации республики Ахмед Дудаев сообщил о задержании двух человек, которых подозревают в пособничестве одному из членов уничтоженной банды.