Бортников сообщил о ликвидации организованного бандподполья на Кавказе

Александр Бортников (Фото: kremlin.ru)

Правоохранительные органы ликвидировали организованные бандподполья на Северном Кавказе, что обеспечило безопасность проведения крупных форумов и соревнований в России. Об этом директор ФСБ Александр Бортников сообщил на встрече с президентом страны Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

«Хочу отметить, что нам удалось совместными усилиями ликвидировать организованные бандподполья на Северном Кавказе», — сказал Бортников. По его словам, это обеспечило безопасность во время Универсиады 2013 года в Казани, Олимпиады 2014 года в Сочи, чемпионата мира по футболу в 2018 году и других мероприятий.

Директор ФСБ отметил, что «ценой больших проблем и потерь» удалось в десятки раз снизить проявления террористической направленности в России, прежде всего на Северном Кавказе. Бортников привел статистику за последние десять лет, согласно которой в 2010 году насчитывалось 778 преступлений террористической направленности, а в прошлом году — четыре.

Ранее Бортников сообщил, что в 2019 году силовые структуры не допустили совершения терактов в России. Он добавил, что спецслужбы за год обнаружили 78 законспирированных ячеек террористов в разных регионах страны, убили 32 бандитов, а также задержали 41 главаря бандитских группировок, 241 боевика и 606 пособников.