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ФСБ предотвратила теракт в школе в Пензенской области

У школьника дома нашли ружье, порох и инструкции по изготовлению взрывных устройств

Видео: ФСБ России
Видео: ФСБ России
Video

Сотрудники ФСБ задержали 16-летнего подростка, который намеревался устроить нападение на свою школу в Пензенской области. Видео с допросом молодого человека распространил Центр общественных связей ФСБ (есть у РБК).

«В апреле 2021 года я планировал совершить убийство с ружьем своих одноклассников и тех, кто помешает мне», — сказал он.

В ФСБ отметили, что в ходе обыска по адресу проживания задержанного были обнаружены незаконно хранившиеся у него охотничье ружье, порох, а также инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК. 

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ТАСС накануне сообщило о том, что речь идет о 16-летнем школьнике из города Верхний Ломов, которого Первомайский районный суд Пензы накануне отправил под домашний арест. В свою очередь, Telegram-канал Baza утверждал, что узнать о планах подростка удалось благодаря тому, что он поделился ими с администратором группы в социальной сети. В частности, он рассказывал о намерении «наказать» одноклассников, которые «относились к нему без должного уважения».

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При этом уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова заявила агентству, что, по ее данным, у подростка не было конфликтов в школе, на учете он не стоял, учился нормально.

Автор
Артем Филипенок
Пензенская область ФСБ теракт школа
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