ФСБ предотвратила теракт в школе в Пензенской области
Сотрудники ФСБ задержали 16-летнего подростка, который намеревался устроить нападение на свою школу в Пензенской области. Видео с допросом молодого человека распространил Центр общественных связей ФСБ (есть у РБК).
«В апреле 2021 года я планировал совершить убийство с ружьем своих одноклассников и тех, кто помешает мне», — сказал он.
В ФСБ отметили, что в ходе обыска по адресу проживания задержанного были обнаружены незаконно хранившиеся у него охотничье ружье, порох, а также инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.
По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК.