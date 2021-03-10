ФСБ предотвратила теракт в школе в Пензенской области

У школьника дома нашли ружье, порох и инструкции по изготовлению взрывных устройств

Видео: ФСБ России

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Сотрудники ФСБ задержали 16-летнего подростка, который намеревался устроить нападение на свою школу в Пензенской области. Видео с допросом молодого человека распространил Центр общественных связей ФСБ (есть у РБК).

«В апреле 2021 года я планировал совершить убийство с ружьем своих одноклассников и тех, кто помешает мне», — сказал он.

В ФСБ отметили, что в ходе обыска по адресу проживания задержанного были обнаружены незаконно хранившиеся у него охотничье ружье, порох, а также инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК.