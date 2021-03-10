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Соучастника убийства следователя Шишкиной приговорили к 9,5 года колонии

Вид на здание Красногорского городского суда
Вид на здание Красногорского городского суда (Фото: krasnogorsk.mo.sudrf.ru)

Красногорский городской суд Московской области приговорил соучастника убийства следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной к 9,6 года колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в Telegram.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил соучастника преступления к девяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Помимо этого суд удовлетворил иск о возмещении потерпевшим морального вреда на сумму 1 млн руб.

Обвиняемого в убийстве следователя Шишкиной посадили на 14 лет
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Место убийства следователя Евгении Шишкиной в Красногорском районе

Мужчину признали виновным в убийстве по найму в составе организованной группы, а также в незаконном хранении оружия и боеприпасов (пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК и ч. 3 ст. 222 УК).

В суде РБК уточнили, что речь идет о Кирилле Грунском. Он, по версии следствия, будучи несовершеннолетним, вступил в «организованную преступную группу», чтобы убить следователя Шишкину, вместе со своим приятелем Абдулазизом Абдулазизовым.

Шишкину убили 10 октября 2018 года в подмосковном поселке Архангельское. Перед убийством она сообщала об анонимных угрозах в свой адрес.

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По данным следствия, заказчиком убийства был Ярослав Сумбаев. СК полагает, что он хотел отомстить Шишкиной, которая расследовала уголовное дело об организации преступного сообщества, занимавшегося мошенничествами с использованием современных компьютерных технологий. Сумбаев проходил обвиняемым по этому делу.

Для совершения преступления Сумбаев привлек на тот момент несовершеннолетнего Ивана Кочеткова, а тот — своего знакомого Абдулазизова и Грунского, установил СК. 10 октября 2018 года Абдулазизов дважды выстрелил в Шишкину из самодельного огнестрельного оружия, в результате чего женщина скончалась.

Сумбаев был задержан в Грузии в ноябре 2018 года, позднее власти экстрадировали его в Россию. Там же задержали Кочеткова. В марте 2019 года в Санкт-Петербурге задержали Абдулазизова и Грунского.

Абдулазизов полностью признал свою вину. В июле 2020 года суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.

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