Соучастника убийства следователя Шишкиной приговорили к 9,5 года колонии

Вид на здание Красногорского городского суда (Фото: krasnogorsk.mo.sudrf.ru)

Красногорский городской суд Московской области приговорил соучастника убийства следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной к 9,6 года колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в Telegram.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил соучастника преступления к девяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Помимо этого суд удовлетворил иск о возмещении потерпевшим морального вреда на сумму 1 млн руб.

Мужчину признали виновным в убийстве по найму в составе организованной группы, а также в незаконном хранении оружия и боеприпасов (пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК и ч. 3 ст. 222 УК).