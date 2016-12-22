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Подозреваемый в убийстве следователя Шишкиной задержан в Тбилиси
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Подозреваемый в убийстве следователя Шишкиной задержан в Тбилиси
Общество, 17:27
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Подозреваемый в убийстве следователя Шишкиной задержан в Тбилиси
Полиция задержала в Тбилиси Ярослава Сумбаева, дело которого вела следователь по особо важным делам Евгения Шишкина. По словам адвоката семьи Шишкиной, он также является подозреваемым по делу о ее убийстве
Фото: ТАСС

В Грузии задержали Ярослава Сумбаева — главного подозреваемого по делу, которое вела убитая в Подмосковье следователь по особо важным делам Евгения Шишкина. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на адвоката задержанного Николая Аршинова.

По словам Аршинова, Сумбаева задержали на улице на прошлой неделе. Правоохранительные органы также провели обыск по месту его проживания.

Информацией о задержании также располагает адвокат Александр Карабанов, чье бюро представляет интересы семьи погибшей Шишкиной. «Но мы эту информацию [о задержании] перепроверяем через официальные источники, ждем подтверждения», — уточнил Карабанов в разговоре с РБК.

По словам Карабанова, Сумбаев не только основной подозреваемый по делу, которое она вела, но также является предполагаемым заказчиком убийства Шишкиной. Он пояснил, что неизвестные писали следователю угрозы в разных мессенджерах и требовали отказаться от расследования, рассказал он РБК. «Требовали прекращения расследования дела в отношении этого фигуранта (Сумбаева. — РБК). И мы прекрасно понимаем, что следователь в рамках уголовного дела могла установить какие-то иные обстоятельства преступной деятельности, которые фигурант хотел бы скрыть», — отметил Карабанов.

На момент публикации РБК у адвоката Сумбаева телефон был недоступен для звонка.

Следователь по особо важным делам Евгения Шишкина была убита 10 октября возле своего дома в подмосковном поселке Архангельское. Незадолго до убийства Шишкина сообщала коллегам об угрозах в свой адрес, известно также, что за несколько месяцев до преступления неизвестные подожгли ее личный автомобиль. Однако от госсзащиты следователь отказалась, а установить связь подозреваемых по делу, которое она вела, с поджогом автомобиля не удалось.

Шишкина занималась расследованием дела о создании преступного сообщества, которое получило 17 млн руб. на фиктивных возвратах железнодорожных и авиабилетов в 2013–2014 годах. Всего дело объединяет около 60 эпизодов мошенничества в отношении 31 компании, в том числе S7 и РЖД. Членов ОПГ подозревают во взломе аккаунтов транспортных компаний.

В обвинительном заключении по делу о мошенничестве Сумбаев назван организатором и лидером преступного сообщества, было также известно, что он скрылся от правоохранительных органов.

На скамье подсудимых по делу о фиктивных возвратах билетов, рассмотрение которого началось в конце октября, оказались 29-летний уроженец Кингисеппа Ленинградской области Максим Матюшев, 31-летний Андрей Жданов из Новосибирска и 32-летний москвич Кирилл Кулабухов. Все трое не признают вину.​

Дело об убийстве передано в центральный аппарат Следственного комитета, в штаб для расследования вошли сотрудники МВД и ФСБ, оно находится под личным контролем главы СК Александра Бастрыкина.

Авторы: Наталья Демченко, Мария Кокорева.
При участии: Егор Губернаторов.
Теги: следователь , Убийство , Подмосковье , хакеры
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