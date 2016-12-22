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В Подмосковье застрелили следователя по особо важным делам
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В Подмосковье застрелили следователя по особо важным делам
Общество, 11:13
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В Подмосковье застрелили следователя по особо важным делам
Сотрудницу полиции застрелили на выходе из подъезда, сообщил Следственный комитет. Погибшая — следователь по особо важным делам МВД
Фото: СК РФ

Утром во среду, 10 октября, в поселке Архангельское Красногорского района Подмосковья убита следователь полиции в звании подполковника, сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

Убитая — следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Евгения Шишкина, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Московской области Ольгу Врадий. «Да, это наш следователь», — подтвердили РБК в отделе информации и общественных связей управления на транспорте МВД России по ЦФО. На вопрос РБК, поступали ли в адрес Шишкиной угрозы, в пресс-службе заявили: «В интересах следствия эти вопросы не разглашаются». 

В главке СК по Московской области отказались раскрыть РБК личность погибшей.

По данным следствия, женщина около семи утра вышла из подъезда многоэтажного дома, после чего ее застрелил неизвестный. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). На месте преступления работают следователи и криминалисты.

Авторы: Андрей Гатинский, Екатерина Костина.
Теги: убийство , следователь
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