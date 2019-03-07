В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве следователя Шишкиной

По подозрению в убийстве подполковника МВД Евгении Шишкиной задержан Абдулазис Абдулазисов, а также еще один подозреваемый. Следователь вела дело о махинациях с возвратами билетов РЖД

Абдулазис Абдулазизов (Фото: СК РФ)

Правоохранительные органы задержали в Санкт-Петербурге двух человек по подозрению в убийстве в октябре 2018 года в Подмосковье следователя МВД подполковника Евгении Шишкиной, сообщил Следственный комитет в WhatsApp.

Один из них — Абдулазис Абдулазизов, его следствие называет исполнителем преступления. Другой мужчина, имя которого СК не указывает, был посредником.

Как следует из сообщения СК, следствие будет ходатайствовать об их аресте. Заказчики преступления устанавливаются, добавили в СК.

По данным источника РБК, знакомым с ходом расследования, предполагаемый убийца будет доставлен для ареста в Москву.

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