СК завершил расследование и назвал мотив убийства следователя Шишкиной

Следственный комитет России закончил расследование уголовного дела убийства следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Следователи установили, что заказчиком убийства Шишкиной был Ярослав Сумбаев. Таким образом он решил отомстить следователю, которая занималась делом о мошенничестве преступной группы, в котором он был обвиняемым.

Сумбаев привлек Ивана Кочеткова для сбора информации о Шишкиной. Кочетков также разработал план отхода после планируемого убийства, установил СК.

«В сентябре 2018 года Сумбаев, представляясь Мигелем Моралисом, в одном из мессенджеров привлек для совершения убийства несовершеннолетнего, а тот своего знакомого — Абдулазиза Абдулазизова», — сообщает СК.