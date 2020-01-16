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СК завершил расследование и назвал мотив убийства следователя Шишкиной

Следственный комитет России закончил расследование уголовного дела убийства следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Следователи установили, что заказчиком убийства Шишкиной был Ярослав Сумбаев. Таким образом он решил отомстить следователю, которая занималась делом о мошенничестве преступной группы, в котором он был обвиняемым.

Сумбаев привлек Ивана Кочеткова для сбора информации о Шишкиной. Кочетков также разработал план отхода после планируемого убийства, установил СК.

«В сентябре 2018 года Сумбаев, представляясь Мигелем Моралисом, в одном из мессенджеров привлек для совершения убийства несовершеннолетнего, а тот своего знакомого — Абдулазиза Абдулазизова», — сообщает СК.

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10 октября Абдулазизов в подмосковном поселке Архангельское дважды выстрелил в Шишкину из самодельного огнестрельного оружия. От ранений следователь скончалась.

Абдулазизова задержали в Санкт-Петербурге. Он сознался в преступлении. Следователи обнаружили в Москве-реке пистолет и патроны, которые использовались для убийства.

Следователь по особо важным делам Евгения Шишкина занималась уголовным делом о взломе баз данных авиационных и железнодорожных перевозчиков, среди которых РЖД и S7. Установлено, что организованная преступная группа хакеров во главе с Сумбаевым на фиктивном возврате билетов на самолеты и поезда заработала более 17 млн руб в 2013–2014 годах. Перед убийством Шишкина сообщала об анонимных угрозах в свой адрес, но их не смогли связать с расследованием, поэтому следователь отказалась от госзащиты.

Сумбаева задержали в Тбилиси в ноябре 2018 года. В октябре 2019 года Министерство юстиции Грузии выпустило распоряжение об экстрадиции Сумбаева в Россию.
 

Теги: следствие, убийство, следователь, СК
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