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Песков заявил о переносе даты послания президента Федеральному собранию

Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию
Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию (Фото: kremlin.ru)

Дата выступления президента Владимира Путина с посланием Федеральному собранию России сдвигается. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сдвигается, как вы видите, вправо, но точной даты не могу назвать», — сказал Песков.

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Обращение главы государства к верхней и нижней палатам парламента (Федеральному собранию) предусмотрено ст. 84 Конституции. В ходе своего выступления президент отчитывается об основных направлениях политики и положении дел в стране. На мероприятии, как правило, присутствуют правительственные чиновники, главы субъектов и известные общественные деятели.

В феврале «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что обращение президента к парламенту намечено на март—апрель. Песков тогда обещал назвать дату, как только с ней определятся. При этом представитель президента обозначил темы, которые Путин поднимет в своем обращении: задачи по развитию страны и осенние выборы в Госдуму.

С 1994 по 2008 год президент выступал перед Федеральным собранием в начале года, но затем администрация тогдашнего главы государства Дмитрия Медведева перенесла обращение на конец года. После этого, вплоть до 2018 года, президент обращался к парламенту в ноябре или декабре. С 2018-го мероприятие вновь перенесли на начало года.

В прошлом году обращение Путина к Федеральному собранию состоялось 15 января. В ходе своего выступления глава государства объявил о начале работы над поправками к Конституции. Приняты они были летом 2020-го.

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