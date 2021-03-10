Песков заявил о переносе даты послания президента Федеральному собранию

Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию (Фото: kremlin.ru)

Дата выступления президента Владимира Путина с посланием Федеральному собранию России сдвигается. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сдвигается, как вы видите, вправо, но точной даты не могу назвать», — сказал Песков.

Обращение главы государства к верхней и нижней палатам парламента (Федеральному собранию) предусмотрено ст. 84 Конституции. В ходе своего выступления президент отчитывается об основных направлениях политики и положении дел в стране. На мероприятии, как правило, присутствуют правительственные чиновники, главы субъектов и известные общественные деятели.

В феврале «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что обращение президента к парламенту намечено на март—апрель. Песков тогда обещал назвать дату, как только с ней определятся. При этом представитель президента обозначил темы, которые Путин поднимет в своем обращении: задачи по развитию страны и осенние выборы в Госдуму.