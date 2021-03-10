Песков опроверг публикации о вечернем европейском госте Путина

Ранее пресс-секретарь президента заявлял, что не знает, с кем именно встречался Владимир Путин в Кремле вечером 3 марта

Франсуа Фийон (Фото: Philippe Wojazer / Reuters)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что вечером 3 марта Владимир Путин в Кремле неофициально встречался с экс-премьером Франции Франсуа Фийоном.

«Информация коллег не верна», — заявил Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

О том, что в Москву приезжал именно экс-глава французского правительства, накануне сообщил «Коммерсантъ», не указав при этом источник информации. Издание указывало, что Фийон 3 марта был не только в Кремле, но и на встречах с представителями компаний — членов Франко-российской торгово-промышленной палаты.

Сам Путин на встрече с участниками всероссийской акции «Мы вместе» 4 марта рассказывал, что днем ранее встречался со знакомым иностранцем, который приехал в Россию по делам. По словам президента, его гость удивился тому, что «Москва живет», в то время как в крупнейших городах Европы все закрыто, а на улицах почти нет машин. Имя своего собеседника Путин не назвал, отсутствует оно и в официальной стенограмме встречи.