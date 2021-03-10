Песков опроверг публикации о вечернем европейском госте Путина

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 марта
USD ЦБ: 74,26 (-0,16) Инвестиции, 09 мар, 17:24
Курс евро на 10 марта
EUR ЦБ: 88,17 (-0,76) Инвестиции, 09 мар, 17:24
Минцифры объяснило сбой при доступе к сайтам госструктур Общество, 13:23 Кузнецова вылетела с теннисного турнира в Дубае Спорт, 13:21 Феномен черного: как цвет изменил жизнь, моду и представления о вселенной РБК и ASUS, 13:13 Мощные японские спорткары с полным приводом сразились в дрэге. Видео Авто, 13:11 Монолитный дом: плюсы и минусы Недвижимость, 13:10 «Мажорность и воля к жизни»: какой была композитор Людмила Лядова Общество, 13:09  Курс биткоина вновь превысил $55 тыс. Крипто, 13:03 От чего зависит успех Agile-трансформации — исследование ScrumTrek Pro, 12:59 Как Илон Маск объяснил аварию корабля Starship. Видео Технологии и медиа, 12:59 ФСБ предотвратила теракт в школе в Пензенской области Общество, 12:58 Тренер «Рейнджерс» допустил возвращение Панарина на лед в ближайшее время Спорт, 12:55 Песков заявил об отсутствии данных о новом плане Киева по Донбассу Политика, 12:54 В Роскомнадзоре разъяснили механизм замедления работы Twitter Технологии и медиа, 12:49 Военное руководство Армении поддержало требование об отставке Пашиняна Политика, 12:48
Политика ,  
0 

Песков опроверг публикации о вечернем европейском госте Путина

Ранее пресс-секретарь президента заявлял, что не знает, с кем именно встречался Владимир Путин в Кремле вечером 3 марта
Франсуа Фийон
Франсуа Фийон (Фото: Philippe Wojazer / Reuters)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что вечером 3 марта Владимир Путин в Кремле неофициально встречался с экс-премьером Франции Франсуа Фийоном.

«Информация коллег не верна», — заявил Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

О том, что в Москву приезжал именно экс-глава французского правительства, накануне сообщил «Коммерсантъ», не указав при этом источник информации. Издание указывало, что Фийон 3 марта был не только в Кремле, но и на встречах с представителями компаний — членов Франко-российской торгово-промышленной палаты.

«Коммерсантъ» узнал имя гостя Путина из Европы
Политика
Франсуа Фийон

Сам Путин на встрече с участниками всероссийской акции «Мы вместе» 4 марта рассказывал, что днем ранее встречался со знакомым иностранцем, который приехал в Россию по делам. По словам президента, его гость удивился тому, что «Москва живет», в то время как в крупнейших городах Европы все закрыто, а на улицах почти нет машин. Имя своего собеседника Путин не назвал, отсутствует оно и в официальной стенограмме встречи.

Песков тогда заявил, что не знает, с кем встречался президент. По его словам, речь идет о личном контакте Путина.

Фийон был премьер-министром Франции в 2007–2012 годах. В 2017 году Фийон считался одним из главных претендентов на победу на президентских выборах во Франции, однако после скандала, связанного с фиктивным наймом на должность парламентского помощника его собственной жены, рейтинг политика резко снизился. В результате в первом туре Фийон занял лишь третье место, уступив и будущему президенту Эмманюэлю Макрону, и кандидату от «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Читайте на РБК Pro
Как коронавирус отучил людей брать больничные — Bloomberg Управление проектами: как это поможет достичь цели бизнеса От штрафа до тюрьмы: чем рискует гендиректор, нарушая Трудовой кодекс Почему накаляется борьба между ИТ-гигантами — The Economist
Авторы
Полина Химшиашвили, Артем Филипенок
Владимир Путин Дмитрий Песков Франция Франсуа Фийон
Материалы по теме
СМИ узнали о тайной взаимной высылке дипломатов России и Франции
Политика
СМИ сообщили о смене рода деятельности Франсуа Фийона
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter