Кремль ответил на сообщения о переносе послания президента на весну

В этом году послание президента может быть сдвинуто на весну, когда станет понятнее ситуация с коронавирусом и будет ближе предвыборная кампания в Госдуму, пишет «Коммерсантъ». Песков заявил, что дата послания пока не определена

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Окончательная дата, когда в этом году состоится послание президента Федеральному собранию, до сих пор не назначена. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Как только это произойдет (назначение даты. — РБК), мы проинформируем», — пообещал он

О том, что Владимир Путин обратится с традиционным ежегодным посланием к Федеральному собранию в конце марта — начале апреля, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Раньше «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на свои источники утверждали, что оно намечено на февраль.

Один из собеседников газеты пояснил, что проведение послания весной позволит Путину объявить о существенных успехах в борьбе с коронавирусом: к тому моменту эпидемиологическая ситуация будет заметно лучше, если судить по динамике распространения инфекции. Эту версию поддержал руководитель экспертного совета близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов. «Заболевание носит сезонный характер, оно затихает летом и зимой. Сейчас, по мере того как в регионах начнется потепление, мы с каждой неделей будем все лучше понимать, как будет развиваться ситуация, будет ли новая волна заболеваний или нет», — пояснил он.

Глава еще одной аналитической структуры — Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) — Дмитрий Бадовский также отметил, что тема преодоления эпидемии объективно будет одной из основных в предстоящем послании, и к концу марта ситуация с коронавирусом будет уже ясна.