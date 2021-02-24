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Кремль ответил на сообщения о переносе послания президента на весну

В этом году послание президента может быть сдвинуто на весну, когда станет понятнее ситуация с коронавирусом и будет ближе предвыборная кампания в Госдуму, пишет «Коммерсантъ». Песков заявил, что дата послания пока не определена
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Окончательная дата, когда в этом году состоится послание президента Федеральному собранию, до сих пор не назначена. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Как только это произойдет (назначение даты. — РБК), мы проинформируем», — пообещал он

О том, что Владимир Путин обратится с традиционным ежегодным посланием к Федеральному собранию в конце марта — начале апреля, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Раньше «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на свои источники утверждали, что оно намечено на февраль.

Один из собеседников газеты пояснил, что проведение послания весной позволит Путину объявить о существенных успехах в борьбе с коронавирусом: к тому моменту эпидемиологическая ситуация будет заметно лучше, если судить по динамике распространения инфекции. Эту версию поддержал руководитель экспертного совета близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов. «Заболевание носит сезонный характер, оно затихает летом и зимой. Сейчас, по мере того как в регионах начнется потепление, мы с каждой неделей будем все лучше понимать, как будет развиваться ситуация, будет ли новая волна заболеваний или нет», — пояснил он.

Глава еще одной аналитической структуры — Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) — Дмитрий Бадовский также отметил, что тема преодоления эпидемии объективно будет одной из основных в предстоящем послании, и к концу марта ситуация с коронавирусом будет уже ясна.

Вместе с тем еще один собеседник «Коммерсанта», близкий к администрации президента, сообщил, что названные сроки пока не окончательные, поскольку предметная работа над текстом послания еще не началась.

В Кремле назвали темы послания Путина Федеральному собранию
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Фото:Олег Яковлев / РБК

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Послание президента к обеим палатам парламента (Федерального собрания) — процедура, закрепленная в ст. 84 Конституции. В обращении глава государства должен отчитаться о положении дел в стране и основных направлениях политики. Традиционно на мероприятии присутствуют также правительственные чиновники, главы регионов, известные общественные деятели.

С 1994 года послания президентов Федеральному собранию проводились в начале года. Первое обращение президента Бориса Ельцина к парламенту состоялось 24 февраля 1994 года. В дальнейшем традиция с редкими исключениями продолжилась: до 2008 года президент выступал с посланием в конце зимы или весной, чаще всего в апреле или мае. Но в 2008 году, после прихода к власти Дмитрия Медведева, обращение было впервые перенесено на конец года и прошло в ноябре. С этого момента Медведев и в дальнейшем Путин выступали в ноябре или декабре, и только в 2018 году выступление вновь было перенесено на начало года. До 2020 года обращение ни разу не проводилось в январе.

Другие эксперты, опрошенные «Коммерсантом», связывают сдвиг сроков оглашения послания президента с тем, что близится избирательная кампания в Госдуму. Выборы в нижнюю палату парламента состоятся этой осенью. «В год выборов программное выступление главы государства, безусловно, влияет на содержательный контур избирательных кампаний всех участников думской гонки», — заметил глава Фонда развития гражданского общества, координатор экспертного совета «Единой России» Константин Костин. В то же время он подчеркнул, что некорректно говорить о послании как о старте думской кампании.

В начале февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что точная дата обращения президента Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию России пока неизвестна. Эту неопределенность он связал с эпидемиологической ситуацией. «Вы понимаете, что эпидемиологическая обстановка, хотя она и вызывает умеренный оптимизм у нас в стране, переменчива, поэтому на неделях, наверное, будет лучшее понимание», — сообщил он.

Авторы
Георгий Тадтаев, Полина Химшиашвили
Кремль Владимир Путин послание президента Федеральному собранию
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