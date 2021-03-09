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Кремль исключил участие России в «кампанейщине» против вакцин от COVID-19

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия не будет участвовать в «кампанейщине» против антикоронавирусных вакцин. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявления Госдепартамента США о дискредитации западных вакцин со стороны Москвы, передает корреспондент РБК.

«Мы не понимаем причин подобных заявлений. Мы и дальше намерены очень терпеливо и последовательно разъяснять, что подобные сообщения являются полным абсурдом», — сказал Песков.

Он добавил, что в мире идут широкие дискуссии касательно применения различных вакцин, и Кремль выступает против политизации вопросов, которые с этим связаны.

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Фото:Ashraf Amra / Global Look Press

Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой со ссылкой на источники в правительстве США утверждалось, что Россия ведет кампанию по дискредитации западных вакцин. Тогда официальный представитель Кремля уже говорил, что российские спецслужбы не имеют никакого отношения к сообщениям в СМИ, критикующим иностранные вакцины от коронавирусной инфекции.

Позже, 8 марта, о попытках Москвы распространить дезинформацию о вакцинах заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. По его словам, дискредитацией одобренных в США вакцин занимались четыре российские онлайн-платформы, которые работали под руководством российской разведки. Сейчас там одобрены для экстренного применения препараты производства Pfizer-BioNTech, Moderna и Janssen.

В октябре прошлого года Россию обвиняли в дискредитации оксфордской вакцины от коронавируса AstraZeneca: журнал The Times писал, что в интернете появляются юмористические материалы, в которых препарат называют обезьяньим и утверждают, что его применение может превратить человека в шимпанзе. Кремль эти обвинения отрицал.

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