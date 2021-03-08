В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после слов о разрыве отношений

Владимир Джабаров (Фото: council.gov.ru)

Дипломатические отношения легко разорвать, однако затем их тяжело выстраивать заново. Об этом РБК заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Отношения всегда проще разорвать, чем потом восстанавливать. Это показывает и пример Грузии, они с легкостью пошли на разрыв, но уже 12 лет не могут их восстановить, хотя и пытались не раз», — сказал Джабаров.

Сенатор также заявил, что при разрыве дипломатических отношений возникнут сложности с поддержкой украинского населения в России со стороны консульской службы, а также в связи с поставками российского газа на Украину и обслуживанием атомных электростанций.

Ранее бывший посол Украины в США и заместитель главы администрации президента Украины в 2014–2015 годах Валерий Чалый заявил в эфире телеканала Еспресо.TV, что в случае обострения ситуации в Донбассе Украина будет вынуждена разорвать отношения с Россией.

«Судя по этой ситуации, которая развивается, надо быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Российской Федерацией. То есть надо подготовить это решение», — отметил дипломат.