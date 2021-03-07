Делегация британских военных посетила Донбасс

Фото: pressjfo.news / Facebook

Делегация Вооруженных сил Великобритании посетила район проведения силовой операции в Донбассе. Об этом сообщается на странице штаба операции Объединенных сил Украины в Facebook.

«В ходе визита представители иностранной делегации ознакомились с ситуацией с безопасностью на востоке Украины, а также оценили эффективность подготовки личного состава ВСУ», — говорится в сообщении.

Военные посетили Объединенный центр гражданско-военного сотрудничества в Краматорске и ознакомились с порядком работы на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Майорское». Визит завершился встречей с представителями Координационного бюро гуманитарной помощи ООН.

Ранее глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Леонид Кравчук предупредил, что Киев предпримет «радикальные шаги», если переговоры по Донбассу зайдут в тупик.