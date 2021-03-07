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Политический кризис на Украине ,  
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Делегация британских военных посетила Донбасс

Фото: pressjfo.news / Facebook
Фото: pressjfo.news / Facebook

Делегация Вооруженных сил Великобритании посетила район проведения силовой операции в Донбассе. Об этом сообщается на странице штаба операции Объединенных сил Украины в Facebook.

«В ходе визита представители иностранной делегации ознакомились с ситуацией с безопасностью на востоке Украины, а также оценили эффективность подготовки личного состава ВСУ», — говорится в сообщении.

Военные посетили Объединенный центр гражданско-военного сотрудничества в Краматорске и ознакомились с порядком работы на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Майорское». Визит завершился встречей с представителями Координационного бюро гуманитарной помощи ООН.

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Ранее глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Леонид Кравчук предупредил, что Киев предпримет «радикальные шаги», если переговоры по Донбассу зайдут в тупик.

Глава непризнанной Донецкой народной республики Денис Пушилин в ответ на заявление Кравчука сообщил, что Киев планирует возобновить военные действия на востоке Украины. «Там (на линии соприкосновения. — РБК) [иностранные] советники сейчас скапливаются. По нашим разведданным, это инструктора. <...> То есть они готовят диверсантов», — сказал Пушилин.

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